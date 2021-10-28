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Шоу-бизнес
Жена погибшего москвича заговорила о вине Светличной

Жена погибшего москвича заговорила о вине Светличной

История с исчезновением Светланы Светличной для последующего участия в ток-шоу обернулась неприятными последствиями.
прочитано 1960 раз

После того, как 81-летняя актриса, на розыск которой были брошены силы поисковых отрядов, неожиданно для всех появилась в популярной телепередаче, в Сети разгорелся нешуточный скандал. Распространилась информация о том, что добровольцы из "ЛизаАлерт" не смогли спасти простого москвича – 61-летнего Андрея Серова, так как были заняты поисками Светланы Светличной.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Позже представитель поисково-спасательной службы опроверг какую-либо связь между гибелью мужчины и поисками знаменитой актрисы, однако многие пользователи в это не поверили. Тогда о вине Светличной высказалась супруга Серова. Женщина однозначно не винит знаменитость в том, что случилось с ее мужем, так как ему все равно не успели бы помочь.

Как сообщил "МК", Андрей Серов в понедельник утром отправился в парк на пробежку, но домой уже не вернулся. Его жена отправилась искать мужа самостоятельно, но ее попытки не увенчались успехом. К вечеру женщина сообщила об исчезновении супруга в "ЛизаАлерт", но так как время тогда уже было позднее, поисковики приехали прочесывать лесопарк лишь на следующее утро. Тело Серова быстро нашли. Оказалось, что у мужчины оторвался тромб. Эксперты считают, что его смерть произошла мгновенно, поэтому скорость прибытия добровольцев решающего значения не имела. Впрочем, вскрытия и официального заключения медиков пока еще не было.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Светлану Светличную и Андрея Малахова обвинили в грязном пиаре на истории с пропажей.

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Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 12:26 Источник: МК ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий поцелуй Сухорукова и Светличной

комментарии

Ответить:

Гость882868
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Она "позвездила", а другие пускай ее ищут, переживают! А то, что кому-то нужный, кем-то любимый человек не смог получить помощь, потому что все силы были брошены на спасение этой старой кошелки, для нее мелочи. "Не зовут играть, так я сама спектакль поставлю! Поклоны, аплодисменты, букеты, занавес!".
Гость Ювента
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Светличную нашли.....и николаев объявился....
Какие они мрази!
Чё не искал подружку?
Врал, врал....
Лили Иваненко
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Спектакль, который предложить разыграть Малахов. Актрисуля одной роли денег заработала, рейтинг Малаховской помойки на ступеньку поднялся. Не верьте этой высохшей вобле
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