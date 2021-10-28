Жена погибшего москвича заговорила о вине Светличной

История с исчезновением Светланы Светличной для последующего участия в ток-шоу обернулась неприятными последствиями.

После того, как 81-летняя актриса, на розыск которой были брошены силы поисковых отрядов, неожиданно для всех появилась в популярной телепередаче, в Сети разгорелся нешуточный скандал. Распространилась информация о том, что добровольцы из "ЛизаАлерт" не смогли спасти простого москвича – 61-летнего Андрея Серова, так как были заняты поисками Светланы Светличной.

Позже представитель поисково-спасательной службы опроверг какую-либо связь между гибелью мужчины и поисками знаменитой актрисы, однако многие пользователи в это не поверили. Тогда о вине Светличной высказалась супруга Серова. Женщина однозначно не винит знаменитость в том, что случилось с ее мужем, так как ему все равно не успели бы помочь.

Как сообщил "МК", Андрей Серов в понедельник утром отправился в парк на пробежку, но домой уже не вернулся. Его жена отправилась искать мужа самостоятельно, но ее попытки не увенчались успехом. К вечеру женщина сообщила об исчезновении супруга в "ЛизаАлерт", но так как время тогда уже было позднее, поисковики приехали прочесывать лесопарк лишь на следующее утро. Тело Серова быстро нашли. Оказалось, что у мужчины оторвался тромб. Эксперты считают, что его смерть произошла мгновенно, поэтому скорость прибытия добровольцев решающего значения не имела. Впрочем, вскрытия и официального заключения медиков пока еще не было.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Светлану Светличную и Андрея Малахова обвинили в грязном пиаре на истории с пропажей.