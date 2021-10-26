Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной

Шоу продолжается! Накануне звезды обсуждали исчезновение Светланы Светличной в "Пусть говорят". А уже день спустя празднуют ее обнаружение в конкурирующей программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".



Светлана Светличная плакала в студии, что родственники, чуть ли не обманом переселили ее в новое жилье. Хотя они при этом твердят, что переезд Светланы Афанасьевны был согласован с ней самой, чтобы быть поближе к родным. Да и не пропадала актриса никуда – напрасно, мол, подключили Следственный комитет и волонтеров. Она просто снималась в шоу...

Сын звезды советского кино возмущен подобной выходкой. "Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла, — возмутился Ивашов в общении с life.ru.

Актриса, певица и модель Алена Кравец подобными заявлением сына престарелой Светличной шокирована. "В Евангелии от Матфея есть такие слова: "Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет", – говорит Алена. – Низкие подлые слова Ивашова в принципе не достойны человека. А уже плевать старой больной матери в лицо таким образом – низость".

Кравец, которую весь шоу-бизнес знает как благотворительницу, давно общается со Светличной, поэтому решила снова ей помочь. "Приглашаю Светлану Афанасьевну в моей большой дом на полный пансион – подальше от таких гадких детей и внуков. Заменю ей их всех и окружу добром, вниманием, любовью. Она – достойна! Да и любой человек достоин в старости жить в покое и тепле. А родственники просто загоняют Светличную в гроб".