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Шоу-бизнес
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной

Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной

Шоу продолжается! Накануне звезды обсуждали исчезновение Светланы Светличной в "Пусть говорят". А уже день спустя празднуют ее обнаружение в конкурирующей программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Продолжение: Появились шокирующие кадры Светличной из клиники после пропажи
прочитано 2777 раз

Светлана Светличная плакала в студии, что родственники, чуть ли не обманом переселили ее в новое жилье. Хотя они при этом твердят, что переезд Светланы Афанасьевны был согласован с ней самой, чтобы быть поближе к родным. Да и не пропадала актриса никуда – напрасно, мол, подключили Следственный комитет и волонтеров. Она просто снималась в шоу...

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Сын звезды советского кино возмущен подобной выходкой. "Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла, — возмутился Ивашов в общении с life.ru.

Актриса, певица и модель Алена Кравец подобными заявлением сына престарелой Светличной шокирована. "В Евангелии от Матфея есть такие слова: "Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет", – говорит Алена. – Низкие подлые слова Ивашова в принципе не достойны человека. А уже плевать старой больной матери в лицо таким образом – низость".

Кравец, которую весь шоу-бизнес знает как благотворительницу, давно общается со Светличной, поэтому решила снова ей помочь. "Приглашаю Светлану Афанасьевну в моей большой дом на полный пансион – подальше от таких гадких детей и внуков. Заменю ей их всех и окружу добром, вниманием, любовью. Она – достойна! Да и любой человек достоин в старости жить в покое и тепле. А родственники просто загоняют Светличную в гроб".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 18:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Гость886200
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Как она надоела! Человек без совести и мозгов.
гость
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Малахов и Собчак одного поля ягодки. Ради пиара, рейтингов они готовы на любую подлость.
Гость886141
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Да еще и следствие и волонтеров на уши поставили.. это за рамки шутеек киношных выходит. Наказывать участников надо.
Гость886141
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Лечить бабку надо.в каком месте она звезда!?? Скучающая, эгоистичная, выжившая из ума старуха.
Гость882868
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Сына жалко! Она всегда была эгоцентристкой, сын всегда говорил, что она открыто изменяла отцу, из-за ее "хочу" он пошел на стройку и рано скончался. Сыновьями она не занималась, младший начал пить, так она его выселила в деревню, где только старики и алкашня и где он быстро ушел. Причем старшему сыну она не сказала куда и он не успел найти и спасти. Потом устроила шоу на тему "родные хотят меня убить" на всю Россию. Теперь еще это исчезновение-спектакль! А эгоцентризм вкупе с деменцией вообще гремучая смесь, а пока она "развлекается" и этот сын может уйти, уже не мальчик!
Гость886072
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Жалко сына, она продолжает требовать внимание, ей нужно признание, сплошной неадекват! А в Ток Шоу несостыковки, но до такой степени, чтобы страдала семья сына, волонтёры, полиция, СК! Что Малахов не знал, что дети её ищут!Это номер! Детям надо быть подальше от неё, она не достойна их внимания!Что сын должен на коленях стоять, не поздравила его с Днем Рождения! Пусть живёт как хочет! Это кончится Дурдомом! У неё склероз с обострением не лучших качеств! Звезда не она, а Гайдай , который её продвинул! Сынок не пережиавй, люди Вам сочувствуют, Вы ей никогда не угодите!
Бомж Посконя
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Беру Светличную и Кравец на ПМЖ в свою землянку в районе Кандалакши.
Гость837401
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А можно, Алена Краветсц, ты и меня полечишь на полном пансионе в домике своем. С эрекцией все в порядке. есть справка из психдиспансера.
Гость876335
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Впечатление такое, что данная пропажа была согласована с Малаховым...ему рейтинг, а ей зрители, по которым она так скучает!!!!
Гость884599
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Кравец, видно ещё не жила с бабками, выжившими из ума. Пусть попробует, узнает, что это за счастье. Может, судить людей не будет. Это не жизнь, это ад адов.
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