"Неделю шаталась": Пропавшую Светличную обнаружил сын

Несколько дней поиска пожилой артистки дали свои плоды. С 22 октября от кинодивы не было ни слуху ни духу. Сын знаменитой блондинки Алексей Ивашов установил ее местоположение и рассказал об этом журналистам канала "360". Выяснилось, что ничего ужасного Светлана Светличная не пережила, в происшествиях не участвовала, нападениям не подвергалась. Сейчас актриса находится в здравии и ее жизни ничего не угрожает.
Оказалось, что звезда снимается в ток-шоу, чем и была занята в период своего отсутствия. Светлана Светличная не появлялась дома и игнорировала телефонные звонки родных людей. "Она неделю шаталась, где неизвестно, с кем неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила", — рассказал корреспондентам наследник Светланы Светличной.
Напомним, звезду советского кино разыскивали отважные волонтеры, которые прошли десятки километров, пытаясь обнаружить 81-летнюю пенсионерку. При этом в поиски вмешался и Следственный комитет. Глава ведомства Владимир Бастрыкин взял на контроль дело об исчезновении Светланы Светличной.
Незадолго до пропажи, полицейские обнаружили у актрисы дома рюкзак с документами и наличными деньгами. Некоторые поговаривали, что Светлана Светличная планировала свой побег.
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