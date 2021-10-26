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Шоу-бизнес
"Неделю шаталась": Пропавшую Светличную обнаружил сын

"Неделю шаталась": Пропавшую Светличную обнаружил сын

Таинственный уход актрисы оброс новыми фактами. Светлана Светличная жива и невредима.

Продолжение: Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
прочитано 5105 раз

Несколько дней поиска пожилой артистки дали свои плоды. С 22 октября от кинодивы не было ни слуху ни духу. Сын знаменитой блондинки Алексей Ивашов установил ее местоположение и рассказал об этом журналистам канала "360". Выяснилось, что ничего ужасного Светлана Светличная не пережила, в происшествиях не участвовала, нападениям не подвергалась. Сейчас актриса находится в здравии и ее жизни ничего не угрожает.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Оказалось, что звезда снимается в ток-шоу, чем и была занята в период своего отсутствия. Светлана Светличная не появлялась дома и игнорировала телефонные звонки родных людей. "Она неделю шаталась, где неизвестно, с кем неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила", — рассказал корреспондентам наследник Светланы Светличной.

Напомним, звезду советского кино разыскивали отважные волонтеры, которые прошли десятки километров, пытаясь обнаружить 81-летнюю пенсионерку. При этом в поиски вмешался и Следственный комитет. Глава ведомства Владимир Бастрыкин взял на контроль дело об исчезновении Светланы Светличной.

Незадолго до пропажи, полицейские обнаружили у актрисы дома рюкзак с документами и наличными деньгами. Некоторые поговаривали, что Светлана Светличная планировала свой побег.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 13:46 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий поцелуй Сухорукова и Светличной

комментарии

Ответить:

Гость882640
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Старая, больная на всю голову женщина - абсолютное несчастье для родных. Нужно либо нанимать сиделку круглосуточную, а лучше - поместить в специальное учреждение с круглосуточным пребыванием и уходом.
Ольга Любименькая
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Анна Сергеевна в гостинице «Атлантика», номер 327 тусовалась. Снотворное в вино подсыпала. Работа у неё такая.
Гость885537
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Гость883353
Странно, что Поргина заняла такую позицию. Она сама была очень предана Караченцову. Заботилась о нем так, что не каждая женщина так смогла бы. Как же она могла защищать эту попрыгунью-стрекозу, которая всю свою праздную жизнь посвятила только себе любимой.
поргина наняла штат обслуги ,что бы она за мужем ухаживала,а сама только на камеру старалась впечатление произвести,и это из-за её капризов Караченцов попал в эту жуткую аварию,о ней и узнали-то только после аварии ,как жену артиста,а уж гонора и авторитетного мнения в ней до хЪрена ,сидела бы и помалкивала,только фамилией мужа и прикрывается,а сама никто-ничто и звать никак.
Гость885986
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Гость881110
как была по жизни безответственная-так и в старости на всех н....ь а потом обижается на родственников
все верно самовлюбленная бабка. бедные родственники.сама по жизни никого не любила, а теперь внимания ей мало бумеранг вернулся
Вася
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очень неприятная особа . сегодня наверно многие плюнули в ее сторону. очень жаль родный этой старухи
Татьяна
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Светлана заигралась, до сих пор играет роль соблазнительницы в зеленом купальнике...бедные родные, она от сына требует любви, а сама же говорит, что не додала детям любви...хочет до сих пор блистать и играть перед публикой, пора бы понять, что перед Господом она предстанет ни как актриса в своих ролях, а как женщина, мать и бабушка...Противно, до сих пор хочет красоваться и устраивает провокацию...
Гость883353
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Гость885801
А Поргиной извиниться перед родственниками Светличной надо. Кричать с пеной у рта, что они убийцы... за такое и ответить бы надо.
Странно, что Поргина заняла такую позицию. Она сама была очень предана Караченцову. Заботилась о нем так, что не каждая женщина так смогла бы. Как же она могла защищать эту попрыгунью-стрекозу, которая всю свою праздную жизнь посвятила только себе любимой.
Гость885801
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А Поргиной извиниться перед родственниками Светличной надо. Кричать с пеной у рта, что они убийцы... за такое и ответить бы надо.
Гость885537
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сначала писали о её деменции,теперь выходит,всех на хЪрен баушка послала и ушла сниматься в шоу,здесь или близкие об ней совсем не заботятся.что она не считает нужным их поставить в известность,где и что, и как она,или совсем она звезда взбалмошная,ждущая что около неё все должны круги нарезать,приговаривая-чего матушка изволите? одни её увлечения молодыми кавалерами чего стоят..ей,точно опекун-смотритель нужен ..
Гость884826
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Первый канал передачу снимает , будто больше нечего показать, « советчики» - эксперты во главе с мадам Поргиной, родню обвинили во всем в чем можно и нельзя, а Светличная , если и снималась где то , даже не сообщила своим близким где она! Зачем ее задействуют в каких то передачах? Больная женщина, лучше бы докторам ее показали! Уважения нет к такому человеку, кто претендует на внимание, обижая и заставляя переживать своих близких! Получается, что ради пиара, денег, предаются святые ценности. Противно
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