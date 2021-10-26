Легла под нож: 81-летняя Лариса Голубкина неожиданно помолодела

В "Сторис" инстаграм-аккаунта известного дизайнера Игоря Гуляева появилось фото с Ларисой Голубкиной. На нем кутюрье обнимает артистку и вдову Иосифа Кобзона. Женщины при этом выглядят счастливыми.
Сама Лариса Голубкина пока не высказывалась о своем резком омоложении. Но известный
пластический хирург Максимильян Абозин сделал свои выводы по поводу явных изменений во внешности звезды. Он считает, что знаменитость пошла на большой риск в своем возрасте и легла под нож хирурга ради красоты.
Эксперт предположил, что пенсионерке сделали SMAS-подтяжку лица. Кроме того, по его мнению, у нее есть филлеры в области скул, поскольку объем в них стал больше.
Напомним, ранее Лариса Голубкина пережила стресс из-за слухов о ее романе с Алексеем Баталовым. Более того, дочь актрисы Марию Голубкину объявили наследницей ныне покойного артиста. Во всяком случае, в этом убеждена бывший администратор "Москонцерта". Она нашла сильное внешнее сходство Марии со старшей дочерью Баталова – Надеждой.
Лариса Голубкина известна зрителям по фильмам "Гусарская баллада", "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки" и другим.
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