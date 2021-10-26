"Он вообще никакос": солист группы "Ляпис Трубецкой" объяснил избиение зрителя на своем концерте

Солист группы "Ляпис Трубецкой" записал видеообращение к поклонникам. Недавно на концерте певец головой сшиб с ног зрителя, который забрался на сцену. Ролик появился в ютуб-канале группы Brutto Nostra, фронтменом которой Сергей Михалок сейчас является.
Исполнитель потребовал у оказавшегося на сцене мужчины билет. По словам музыканта, тот начал материться. Тогда артист понял, что тот "вообще никакос". При этом он подчеркнул, что на сцене в этот момент находился его сын, об этом сообщает телеканал "360".
Музыкант пытался вразумить зрителя, но тот начал хамить. Разгневанный Сергей Михалок признался, что увещевания не угомонили поклонника, и тот его "тихонечко боданул". Певец добавил, что его оппонент остался на выступлении, а когда приехала полиция, не стал предъявлять претензий. О состоянии пострадавшего фаната ничего не известно.
Напомним, 49-летний Сергей Михалок в сентября 1989 года создал группу "Ляпис Трубецкой", в 2014 году коллектив распался. В 2015 году Михалок стал выступать с проектами "Ляпис-98" и Drezden. Сейчас он поет в группе Brutto Nostra,
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