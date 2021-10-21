Солист группы "Ляпис Трубецкой" избил поклонника на концерте

Солист белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок избил фаната прямо на сцене во время концерта. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Артист повздорил с одним из поклонников после выступления и вызвал его на сцену. После этого между мужчинами началась словесная перепалка.
Солист группы "Ляпис Трубецкой" показывал явное моральное превосходство и говорил каждое слово в микрофон, так что содержание конфликта частично уловил весь зал.
Конфликт перерос в драку, и Михалюк отправил оппонента в нокдаун. Происходящее сняли на видео. На кадрах видно, как фанат падает на сцену и ударяется головой.
После этого Сергей Михалок решил разобраться с другим поклонником, но его остановили охранники.
Что именно стало предметом спора, пока не известно. В микрофон Михалюк кричал, что мужчина якобы не показал ему билет на концерт.
"Билет свой покажи во-первых. Ты как сюда попал? Покажи билет! Билет покажи!" – кричал солист группы "Ляпис Трубецкой" в микрофон.
После того, как в конфликт вмешалась охрана и успокоила мужчин, зал одобрительно заулюлкал. О состоянии пострадавшего фаната ничего не известно.
Напомним, 49-летний Сергей Михалок в сентября 1989 года создал группу "Ляпис Трубецкой", в 2014 году коллектив распался. В 2015 году Михалок стал выступать с проектами "Ляпис-98" и Drezden.
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