"Переступила через труп": Спрятавшая глаза Собчак вывалила правду о пережитом

Знаменитая журналистка то и дело получает горькие обвинения после того, как сбежала с места аварии, в которой погиб человек. Телеведущая постоянно выпускает различные рабочие проекты в надежде, что люди скоро забудут ее поступок. Недавно Ксения Собчак снялась для журнала Tatler, которую представили в "Инстаграм".
На снимке звезда появилась в образе светской львицы, спрятав глаза за имиджевыми очками. В кадре блондинка выставила вперед грудь и поиграла маленькой розовой сумочкой. На обложке глянца анонсировали интервью Ксении Собчак. "Сорок лет из жизни женщины: поступки, любовь, карьера", — указали авторы.
Выходит, что телеведущая вывалила правду о себе с помощью СМИ накануне дня рождения. В начале ноября Ксения Собчак будет отмечать юбилей. Впрочем, далеко не все подписчики журналистки бросились скупать выпуск Tatler, чтобы прочитать ее откровения. У многих звезда перестала вызывать интерес из-за наплевательского отношения к смерти человека в ДТП.
"Я не уверена, можно ли назвать адекватным человека, который просто переступил через труп, условно говоря, и поехал по своим делам дальше", — выразилась в комментариях к публикации женщина с ником zhyravinka.
Пользователи Сети отметили, что на журнальной обложке Ксения Собчак с трудом узнаваема. Из-за звездной блондинки некоторые читатели издания Tatler испытали разочарование.
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