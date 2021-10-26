"Ситуация серьезная": сделано страшное заявление после пропажи страдающей деменцией Светличной

Незадолго до пропажи артистку, как говорят, против ее воли, перевезли жить из родного Ясенево ближе к лесопарковой зоне Лосиный Остров на другой конец Москвы. По одной из версий пенсионерка могла уйти туда и пропасть. В квартире Светличной полицейские обнаружили рюкзак с документами и деньгами. Вероятно, она планировала побег.
Кинокритики Вячеслав Шмыров убежден, что надо бить тревогу. "Поговорил с Павлом Соседовым, который пару недель назад помогал Светлане Светличной переезжать на новую квартиру, – рассказал он. – Ситуация, действительно, серьезная. С пятницы Светлану Афанасьевну никто не видел..."
Много писали о том, что близкий друг актрисы Светланы Светличной актер Иван Николаев опроверг слухи о пропаже знаменитости. Мол, в последнее время артистка активно занималась переездом из одной квартиры в другую. "Нет. Ваня был не в курсе последних событий", – в разговоре с Ефимом Шифриным сообщил Вячеслав Шмыров. Якобы Николаев дал комментарий прессе, не зная последних событий.
"Нельзя было перевозить ее на новую квартиру. В старой для нее все было родное, близкое, любимое... Может, она вернулась на прежнее место и бродит где-то поблизости?", – предположил подписчик страницы Шмырова на "Фейсбуке".
По словам близких актрисы, в спасательный отряд "Лиза Алерт", который занимается поиском пропавших людей, они уже обратились.
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