Изнуренная и усохшая: россияне встревожены состоянием Волочковой

Накануне знаменитая балерина вышла на театральную сцену и с полной отдачей отыграла очередной спектакль, продемонстрировав чудеса природной гибкости и результаты долгих тренировок. Уже после выступления, переодевшись, Анастасия Волочкова показалась в Сторис своего инстаграм-аккаунта в элегантном зеленом костюме, и вид при этом у нее был какой-то болезненный.
Как сообщила "ЭГ", встревоженные фанаты сразу же отметили изнуренное лицо и усохшее тело прежде цветущей 45-летней балерины и всерьез заподозрили у Анастасии некую опасную болезнь. Впрочем, сама Волочкова ни о каком недуге не говорила. Возможно, все дело лишь в усталости после выступления и предшествующих ему изнурительных репетиций.
К тому же, в последнее время балерине действительно пришлось нелегко. Напомним, что вскоре после презентации своего дебютного сольного альбома Анастасия Волочкова оказалась в центре громкого скандала. Недоброжелателям удалось запечатлеть артистку справляющей нужду на собственном участке, после чего шокирующее фото попало в Сеть, а имя танцовщицы стали активно склонять на телеэкранах.
Ранее "Дни.ру" писали о еще одном скандале, связанном с именем Анастасии Волочковой: на балерину подают в суд за домогательства.
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