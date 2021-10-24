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Шоу-бизнес
"Мужчина в шоке": Волочкова показала новому ухажеру свое особенное место

"Мужчина в шоке": Волочкова показала новому ухажеру свое особенное место

Анастасия Волочкова со своим новым бойфрендом Володей отправилась в Монастырь

Продолжение: Изнуренная и усохшая: россияне встревожены состоянием Волочковой
прочитано 4356 раз

Балерина недавно наконец показала публике своего загадочного возлюбленного. До этого мужчина появлялся в блоге Анастасии только "по частям", поклонники сомневались в его существовании. После огромной волны хейта и сомнений, Волочкова стала показывать лицо своего Володи. Теперь он присутствует почти на каждом фото.

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Вчера экс-прима решила показать мужчине свое особенное место, о чем и сообщила в "Инстаграме". Пара отправилась в Ново-Иерусалимский Монастырь, который, по словам Анастасии, является ее любимым. Некоторые подписчики снова усомнились в чистоте намерений Волочковой. "Да контракт с дядькой заключила", "У него нет эмоций, отработал и все", "Мужчина вообще никаких эмоций не проявляет", "Мужчина в шоке от происходящего", "Не верю!", "Съездили в монастырь только для того, чтобы опять пригласили на ТВ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - возмутились комментаторы. Однако нашлись и те, кто пожелал Анастатсии личного счастья.

Ранее подписчики в очередной раз осудили Анастасию Волочкову за пошлость. Балерина показала свою подготовку к байкер-шоу. На видео она забирается на мотоцикл и уезжает. Однако и в этом движении комментаторы нашли присущую Анастасии манеру.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
24 октября 2021, 10:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость883564
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керимов добился чего хотел, он растоптал её, из милой красавицы с гонором, она превратилась в пропитую бабу без репутации с голым задом
Гость883353
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Где ты находишь таких отбросов, никому не нужных, жадных, и с образованием 9 классов? Зачем тебе это? Содержать его и возить за свой счёт на курорты? Получается, что для порядочных мужчин ты уже не интересна? Хватит пить и подбирать для себя постельных партнеров - собутыльников. На кого он похож, этот твой «любимый мужчина»? Опомнись, Настя, иначе - погибнешь.
Гость884121
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Мужик отрабатывает гонорар, докатилась Настя, покупает мужиков на время. Распущенная особа.
Гость883353
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Раньше она себя уважала и мужчины были у неё приличные. А теперь все ее романы возникают на алкоголе. Как в том фильме цитата : по пьянке закрутилось …… Вот и вся «любовь». До следующего раза.
Гость883353
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Гость883995
Эту безмозглую кобылу лечить надо.А мужику голову проверить.Разве нормальный будет с такой шваброй.
Ради сытой жизни, пусть и временной, он согласится. Он же статуса не очень высокого - это очевидно. Так что, очередной «любимый мужчина» пока что будет пользоваться ее добротой. Ну, а потом, и курорты лучшие Настя ему предоставит, чем он хуже Олега? Такой же Альфонс.
Гость883995
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Эту безмозглую кобылу лечить надо.А мужику голову проверить.Разве нормальный будет с такой шваброй.
Гость877873
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Ее надо к бабке, снять с нее негатив. Иначе так и будет болтаться, как га...о в проруби
Гость879579
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Волочкова - спитое оно с вывернутыми и растворенными алкоголем мозгами
Гость883353
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Похоже, что очередной «любимый мужчина» такой же пьющий. Жаль Настю, неплохой она человек, но ее самооценка упала ниже плинтуса. И это из-за алкоголя. Кто эти мужчины, которых она сегодня называет любимыми? Без слез не взглянешь. Печальная ситуация складывается. Совсем что-то пошло не так у Волочковой.
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