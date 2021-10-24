"Мужчина в шоке": Волочкова показала новому ухажеру свое особенное место

Анастасия Волочкова со своим новым бойфрендом Володей отправилась в Монастырь

Балерина недавно наконец показала публике своего загадочного возлюбленного. До этого мужчина появлялся в блоге Анастасии только "по частям", поклонники сомневались в его существовании. После огромной волны хейта и сомнений, Волочкова стала показывать лицо своего Володи. Теперь он присутствует почти на каждом фото.

Вчера экс-прима решила показать мужчине свое особенное место, о чем и сообщила в "Инстаграме". Пара отправилась в Ново-Иерусалимский Монастырь, который, по словам Анастасии, является ее любимым. Некоторые подписчики снова усомнились в чистоте намерений Волочковой. "Да контракт с дядькой заключила", "У него нет эмоций, отработал и все", "Мужчина вообще никаких эмоций не проявляет", "Мужчина в шоке от происходящего", "Не верю!", "Съездили в монастырь только для того, чтобы опять пригласили на ТВ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - возмутились комментаторы. Однако нашлись и те, кто пожелал Анастатсии личного счастья.

Ранее подписчики в очередной раз осудили Анастасию Волочкову за пошлость. Балерина показала свою подготовку к байкер-шоу. На видео она забирается на мотоцикл и уезжает. Однако и в этом движении комментаторы нашли присущую Анастасии манеру.