"Иск в суд": Волочкову обвинили в домогательствах

Анастасия Волочкова привлекает внимание огромного количества мужчин. Она откровенно одевается и выкладывает в свой аккаунт в "Инстаграме" обнаженные фотографии, которые потом обсуждает вся общественность. Видимо, балерине пришло время поплатиться за свои порой бездумные действия.
Экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий рассказал о домогательствах со стороны Анастасии Волочковой. Звезда постоянно названивает своему объекту подражания и говорит о своих чувствах. Шоумен настроен против примы серьезно, он не собирается отступать и хочет идти до конца.
"Я буду подавать на нее в суд за сексуальное преследование с ее стороны по отношению ко мне! Своими звонками и приставаниями ко мне. Это харассмент продолжается уже несколько лет и я не буду больше это терпеть!" – дал он резкий комментарий корреспонденту "Дни.ру".
Оказывается, адвокат артиста уже готовит документы, чтобы подать в суд на блондинку. Дело ведет достаточно известный в определенных кругах человек.
"Волочкова Анастасия ответит за свое, как она сама говорит, безумное сексуальное влечение ко мне! Небезызвестный адвокат Владимир Налимов (который является также адвокатом бывшей жены Ромы Жукова, который бросил ее с детьми) сейчас готовит иск в суд! Это будет первое разбирательство подобного рода в России!" – рассказал Барецкий.
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