Лазарев захандрил без покинувшего его Малиновского: Веет депрессией

37-летний криптомиллионер Алекс Малиновский уехал из России и отправился в Таиланд в компании таинственного незнакомца. Его бывший партнер Сергей Лазарев заметно приуныл, что сразу же заметили его поклонники в "Инстаграм".
Раньше Алекс Малиновский и Сергей Лазарев были не разлей вода. Они вместе продвигали криптобизнес и ездили путешествовать. Теперь же между ними как кошка пробежала.
Сергей Лазарев вовсю работает в Москве в новом проекте с Николаем Басковым, а также уделяет внимание сыну Никите, который в этом году пошел в школу.
Впрочем, поклонники уверены, что друг без друга Малиновский и Лазарев явно тоскуют. В "Инстаграм" Сергея появилась лиричная публикация, отразившая его текущее душевное состояние.
"Я спросил у осени… Вы любите осень?!", – написал двукратный участник "Евровидения".
"Веет депрессией, ведь впереди еще холодный ноябрь", – прокомментировал фолловер.
На фото Сергей Лазарев предстал на фоне красивого осеннего пейзажа. Он прогуливался в гордом одиночестве, спрятав руки в карманы узких брюк. На нем также было темное пальто и завязанный на шее шарф. Образ дополнили модные солнцезащитные очки. Лазарев вопрошающе вскинул голову к небу и предстал в довольно скованной позе.
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