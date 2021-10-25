Молодая скандальная муза Задорнова вновь собралась под венец

Официально влюбленные расписались в ЗАГСе еще 29 июля. Чета переносила празднование свадьбы из-за пандемии, но теперь пара решилась это сделать.
Радостной новостью Марина Орлова поделилась в своем микроблоге. Судя по всему, молодая муза Михаила Задорнова с коллегой уже не боятся проводить свадьбу в разгар пандемии коронавируса.
На торжество пара собирается пригласить своих родных и друзей. Праздник пройдет 27 октября.
Напомним, Марина Орлова с Георгием Кирьяновым познакомились благодаря совместной работе артистки с сатириком. После кончины Михаила Задорнова оказалось, что актриса находится в дурных отношениях с его близкими.
Марина Орлова известна зрителю по сериалам на второстепенных ролях. Так, она снималась в сериалах "Интерны", "Маргоша" и "Барвиха". Ее возлюбленный же отметился в сериале "Чернобыль. Зона отчуждения".
Как писали "Дни.ру", в начале 2019 года на телеканале НТВ состоялась премьера фильма "Однажды в Америке или чисто русская сказка", сценарий к которому написал Михаил Задорнов. Главную роль в картине исполнила актриса Марина Орлова.
Тогда разгорелся громкий скандал, поскольку артистка собиралась судиться с каналом.
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