Всплыли детали состояния тяжелобольной Светличной: Родные бросили?

Недавно 81-летняя Светлана Светличная оказалась в больнице. Она провела около недели в медицинском учреждении.

Поклонники начали серьезно переживать за звезду "Бриллиантовой руки". Однако ее невестка постаралась успокоить пользователей и отметила, что госпитализация была плановой, а никакой угрозы для жизни и здоровья знаменитости нет. Она подчеркнула, что сейчас Светлана Афанасьевна уже дома и чувствует себя хорошо.

Друзья Светланы Светличной также беспокоятся о ней. Как сообщает 5-tv.ru, приятельница артистки, модель и певица Алена Кравец отметила, что пока только собирается посетить звезду советского кино. Она не знает ничего о ее состоянии, но убеждена, что врачи присматривают за ней. "Насчет родни у меня большие сомнения", – внезапно заявила дива.

Подруга Светланы Афанасьевны и популярный психолог Елена Перелыгина рассказала, что сейчас не обладает точной информацией о состоянии актрисы, так как сама переживает проблемы со здоровьем. При этом она убеждена, что с подругой все в порядке, а обследования просто стали частью ее жизни. Она уверена, что семья наследника помогает знаменитости во всем.

Напомним, в последнее время в жизни Светланы Светличной наступила не совсем удачная полоса. Сперва на нее упал осветительный прибор во время съемки, а затем она обнаружила в квартире разлитую ртуть. Актриса поссорилась с близкими, так как решила, что они пытаются сжить ее со света.

