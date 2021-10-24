"Вперед в стриптиз-клуб": полуголая Барановская залезла на шест

Юлия Барановская призналась, что начала заниматься танцами на шесте.

Известная российская телеведущая, бывшая жена одного из лучших футболистов России Андрея Аршаваина Юлия Барановская поделилась в своих социальных сетях откровенным видео. На нем она танцует на шесте.

Телеведущая достаточно нескромно одета. На ней очень короткие белые шорты, которые немного просвечивают, что придает видео еще больше интимности. Наверху у Барановской черный спортивный топ.

На голове Юлия собрала высокий зализанный хвост, чтобы волосы не мешали ей тренироваться. На шее у ведущей висит цепочка с небольшой подвеской, а на руке – еле заметный браслет. Кроме того, на занятия по танцам незамужняя Барановская пошла при полном марафете – с ярким макияжем.

Возможно, такой яркий и откровенный образ телеведущей связан с тем, что ее тренер – мужчина, которого она в комментариях нежно называет Митей и благодарит его за то, что он ею восхищается.

Подписчики Барановской разделились на два лагеря. Некоторые искренне поддерживают Юлию в ее начинании и желают ей творческих и спортивных успехов. Более того, многие поражаются ее прекрасной фигуре и удивляются, как взрослая женщина, мать троих детей может так замечательно выглядеть.

Однако нашлись и те, кому такое занятие Барановской пришлось не по душе, поскольку это очень вызывающе и пошло. Некоторые сравнили такое танцевальное направление со стриптизом, который девушки танцуют в барах за деньги.

"Вперед в стриптиз клуб, хорошо получается", "Ну вот, можно и на подработку устроиться", – негодуют подписчики.