"Тебе нужны деньги?": 15-летний сын Барановской встревожен состоянием матери

Сын Юлии Барановской давно самостоятельно зарабатывает, несмотря на юный возраст

Популярная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что ее старший сын Артем Аршавин уже давно определился со своей профессией. Более того, он уже самостоятельно зарабатывает, несмотря на то, что сейчас наследнику известного футболиста и ведущей всего 15 лет.

Известно, что уже сейчас Аршавин-младший ведет различные мероприятия, в том числе достаточно крупные. Помимо того, что подростку очень нравится его работа, он неплохо с ней справляется – как настоящий профессионал.

Кроме того, недавно Артем провел музыкальную премию совместно со своем мамой. Дуэт родственников получился очень гармоничным. После мероприятия Юлия Барановская сообщила, что ей комфортно и приятно работать вместе со своим сыном.

Телеведущая также рассказала о том, что уже в таком возрасте ее сын зарабатывает неплохие деньги. Часть заработка сын Аршавина откладывает себе на будущее. А оставшиеся деньги он оставляет на собственные расходы.

Более того, Артем не против помочь своей маме материально. Он встревожен ее финансовым состоянием и сам спрашивает, нужна ли ей поддержка.

"Мама, тебе нужны деньги?", – интересуется сын телеведущей.

Барановская признается, что гордится своим сыном, который, кстати, с детства привык к пристальному вниманию со стороны СМИ и публики. Он с рождения находился под прицелом камер, так что популярность его не пугает. Ведущая считает, что сейчас ее сын находится абсолютно на своем месте.