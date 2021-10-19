"Что значит брошенная?": Разведенка Барановская публично замахнулась на Васильева

Личная жизнь самой знаменитости окутана завесой тайны. Ходят слухи, что новые мужчины периодически появляются у ведущей, но доказательств этому так и нет. Пользователи Сети постоянно приписывают ей новых женихов. Так, совсем недавно "подозреваемым" оказался Дмитрий Борисов.
Ведущего программы "Пусть говорят" несколько раз видели вместе с коллегой. При этом долгое время они оба никак не комментировали ситуацию, а поклонники уже придумали множество версий происходящего. Позднее Юлия Барановская все-таки выступила с опровержением. Они призналась, что они просто хорошие друзья.
В новом сезоне программы "Модный приговор" ведущая часто заменяет Надежду Бабкину. В одном из выпусков героиней стала 36-летняя Екатерина. Ее супруг оставил ее одну, чтобы завершить ремонт в доме. Женщина вынуждена одна воспитывать маленькую дочь. Мужчина уговорил ее расторгнуть брак, якобы так удобнее и выгоднее. Сам он приходит домой только тогда, когда ему что-то нужно.
Юлия Барановская попыталась уговорить героиню уйти из семьи, так как, по ее мнению, это уже не совсем здоровые отношения. Александр Васильев же быстро назвал Екатерину "брошенной красавицей". "Что значит брошенная?" – вскрикнула ведущая и замахнулась на историка моды в эфире. Она отметила, что ни одну представительницу прекрасного пола нельзя бросить.
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