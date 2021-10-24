Недавно родившая Джанабаева сверкнула прелестями на отдыхе

Альбина Джанабаева очень быстро пришла в форму после третьих родов и отправилась с дочкой на отдых.

Экс-участница "ВИА Гры" недавно стала мамой в третий раз. Супруга Валерия Меладзе отправилась на отдых с маленькой дочкой. Певица не устает радовать поклонников фотографиями и видео из поездки. Альбина очень быстро пришла в форму после родов и не скрывает прелести от поклонников.

Джанабаева выложила в своем блоге фото, где сверкнула прелестями в зеленом купальнике, поклонники восхитились красотой артистки, некоторые даже заметили родинку в укромном месте. "Какая сладкая булочка", "Задний план решает все", "Будьте счастливы", "Сладкая принцесса с красавицей мамой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали комментаторы.

Недавно Альбина Джанабаева высказалась в адрес недоброжелателей, которые ее осуждают. Альбину называют стервой те, кто ее не знает. Артистка отметила, что они судят только по внешности, а это неправильно. Также Джанабаева заметила, что в силу своей деятельности вынуждена выстраивать границы.

Ранее певицу обвинили в игнорировании матери Валерия Меладзе. Альбина не пришла на день рождения свекрови, из-за чего поднялся резонанс. Многие решили, что отношения невестки и свекрови до сих пор не наладились. Однако Джанабаева была просто занята на радио и не успела посетить торжество.