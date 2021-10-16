"Нужно обозначить границы": Джанабаева резко ответила на травлю

Альбина Джанабаева прокомментировала негативные сплетни в свой адрес.

Певица сделала паузу в карьере и полностью посвятила себя уходу за ребенком. Она ведет соцсети, где старается спокойно и позитивно рассказывать о своей жизни. Однако хейтеров у супруги Меладзе только прибавляется. Альбину практически затрави в Сети, называя стервой.

Экс-солистка "ВИА Гры" решила ответить недоброжелателям и всем тем, кто не понимает нападок в ее адрес. Джанабаева отметила, что хейтеры делают выводы о ее характере исключительно по образу в прессе и соцсетях, а это неправильно, ведь лично они ее не знают. "Только слухи про стерву и ходят! Да, я не ангел, у меня все ситуативно", – сокрушается Альбина. Она добавила, что для нее важно выстраивать границы и отстаивать свою правоту. "В силу некоторого опыта мне нужно обозначить свои границы", – отметила певица.

На защиту жены всегда встает Валерий Меладзе. Он нередко вступает в полемику с комментаторами, чтобы оградить Альбину от скандалов. Сама Джанабаева пришла к выводу, что негатива на ее странице становится меньше, остаются только те, кому она нравится.

Раннее Альбину Джанабаеву заставили объяснить отношения со свекровью. В Сети решили, что у них напряженное общение. На такую мысль поклонников натолкнул тот факт, что певица не пришла на день рождения матери мужа. Однако все оказалось просто: в это время Альбина была на эфире "Авторадио".