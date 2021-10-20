Дитя бывшей жены Шнурова стало жертвой коронавируса

Бывшая супруга Сергея Шнурова рассказала о потерях, которые понесла из-за бушующей эпидемии коронавируса.

В августе 2018 года лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся со своей супругой Матильдой. Новость потрясла мир шоу-бизнеса и разочаровала поклонников пары.

После развода Матильда Шнурова стала активно развиваться и стала, пожалуй, даже еще более популярна, чем в браке со звездой. Она стала успешной предпринимательницей. Но коронавирус не щадит никого, поэтому в такое непростое время богатые тоже плачут.

В своем "Инстаграм" Матильда Шнурова сообщила печальную новость о том, что ее ресторан в Санкт-Петербурге закрывается из-за пандемии. Бывшая жена Сергея Шнурова призналась, что ее детище стало жертвой эпидемии коронавируса. Речь идет о кафе здоровой пищи BioMyBio в Санкт-Петербурге.

Напомним, помимо двух ресторанов у Матильды Шнуровой есть своя балетная школа "Айседора" в Санкт-Петербурге, которую она открыла в 2010 году.

"Мы просто в данный момент не справились с экономикой в контексте больших внешних обстоятельств и дороговизны обслуживания проекта и площадки в том числе", – написала Шнурова в микроблоге.

Она добавила, что вложила в проект много сил и средств. При этом Матильда Шнурова не исключает, что кафе может быть перезапущено в Москве. Пока на этот счет ведутся переговоры.