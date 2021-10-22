Боня дала смачную оплеуху перекошенной от зависти Бородиной

Виктория Боня прилетела на некоторое время в Москву и побывала на вручении премии "Люди года". Модель удостоили награды за лучшие онлайн-курсы для женщин.
Блогер была рада такому признанию. Также ей понравилось, что на вечере она столкнулась с Ксенией Бородиной, которая чествовала победителей. Телеведущая никаких гадостей в адрес Виктории Бони не сказала, но все было написано на ее лице.
Модель выложила в сторис своего инстаграм-аккаунта красноречивое видео, Его теперь активно обсуждают россияне. Фолловеры Виктории Бони заметили, что Ксения Бородина состроила такую гримасу, потому что завидует блогеру. "Как думаете, что произошло???", – спросила модель.
Подписчики отметили, что телеведущая "как всегда с этим ядовитым лицом". "Бородина сейчас лопнет от злости," – высказался один из пользователей соцсети. Все пришли к мнению, что ведущая просто брызжет ядом. Обнародованным роликом Виктория Боня дала оплеуху теледиве.
В последнее время звезды то и дело обмениваются колкостями в соцсети. Модель заявила, что Ксения Бородина больше не развивается, поскольку более 15 лет ведет один проект и ничего больше не делает. Ведущая же в ответ отметила, что это у Виктории Бони проблемы, потому что она уже давно не имеет приличной работы.
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