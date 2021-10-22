95-летнюю Елизавету II отправили в больницу

Ранее в Букингемском дворце рассказали, что королева Великобритании в настоящее время ответственно выполняет наставления врачей. Медики посоветовали ей на некоторое время взять перерыв в рабочих планах.
Монаршая особа побывала в клинике для ряда исследований, передает телеканал "360". Вернувшись домой, она рапортовала близким, что чувствует себя прекрасно и находится в бодром состоянии духа.
Ранее выяснилось, что Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию из-за наставлений медиков. Специалисты заключили, что королеве Великобритании необходим длительный отдых. Причина такого вердикта не сообщается, но источники уверяют, что ситуация вовсе не связана с коронавирусом.
Напомним, недавно Елизавета II впервые за долгие годы вышла на публику с тростью. В последний раз она брала с собой ее на выход аж 17 лет назад. Тогда ей было необходимо снизить нагрузку на колено после операции. Что привело к использованию этого аксессуара сейчас, неизвестно.
Как писали "Дни.ру", британская королева полностью отказалась от алкоголя, чтобы хорошо выглядеть к очередной годовщине своего правления. 95-летняя особа Елизавета II не злоупотребляла спиртным, но медики рекомендовали ей исключить из рациона даже небольшие дозы алкогольных напитков. Теперь она отдает предпочтение минеральной воде.
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