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Шоу-бизнес
В тарелку Елизавете II подсунули дохлого слизняка

В тарелку Елизавете II подсунули дохлого слизняка

Не каждая королевская трапеза отличается роскошью. Елизавета II получила на ужин мертвое насекомое.
прочитано 326 раз

Персональная диета, лучшие повара и неиссякаемый почет — это меньшее, чем может похвастаться британская королева. Угодить властной особе пытаются все ее приближенные, однако старания слуг порой омрачают непредвиденные обстоятельства. Однажды Елизавета II столкнулась с мерзкой неприятностью во время приема пищи. Об этом в книге "Ужин в Букингемском дворце" рассказал Чарльз Оливер, который посвятил несколько лет службе королевскому высочеству.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Как-то раз Елизавета II обнаружила в тарелке не то, чем предполагала полакомиться. На блюде с салатом монаршей особе подсунули останки мертвого слизняка. Дохлая личинка удивила королеву, но масштабный разбор полетов она не устроила. Вместо этого правительница Британии вырвала из блокнота лист и отправила записку вместе с насекомым на кухню. "Я нашла это в салате – вы могли бы это съесть?" — многозначительно написала слугам Елизавета II.

Напомним, британская королева полностью отказалась от алкоголя, чтобы хорошо выглядеть к очередной годовщине своего правления. 95-летняя особа никогда не злоупотребляла спиртным, но врачи посоветовали ей исключить из рациона даже небольшие дозы таких напитков. Теперь Елизавета II отдает предпочтение минеральной воде, доверяя рекомендациям медиков.

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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 02:14 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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Необычные шляпки британской королевы

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