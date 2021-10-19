В тарелку Елизавете II подсунули дохлого слизняка

Не каждая королевская трапеза отличается роскошью. Елизавета II получила на ужин мертвое насекомое.

Персональная диета, лучшие повара и неиссякаемый почет — это меньшее, чем может похвастаться британская королева. Угодить властной особе пытаются все ее приближенные, однако старания слуг порой омрачают непредвиденные обстоятельства. Однажды Елизавета II столкнулась с мерзкой неприятностью во время приема пищи. Об этом в книге "Ужин в Букингемском дворце" рассказал Чарльз Оливер, который посвятил несколько лет службе королевскому высочеству.

Как-то раз Елизавета II обнаружила в тарелке не то, чем предполагала полакомиться. На блюде с салатом монаршей особе подсунули останки мертвого слизняка. Дохлая личинка удивила королеву, но масштабный разбор полетов она не устроила. Вместо этого правительница Британии вырвала из блокнота лист и отправила записку вместе с насекомым на кухню. "Я нашла это в салате – вы могли бы это съесть?" — многозначительно написала слугам Елизавета II.

Напомним, британская королева полностью отказалась от алкоголя, чтобы хорошо выглядеть к очередной годовщине своего правления. 95-летняя особа никогда не злоупотребляла спиртным, но врачи посоветовали ей исключить из рациона даже небольшие дозы таких напитков. Теперь Елизавета II отдает предпочтение минеральной воде, доверяя рекомендациям медиков.