В тарелку Елизавете II подсунули дохлого слизняка

Персональная диета, лучшие повара и неиссякаемый почет — это меньшее, чем может похвастаться британская королева. Угодить властной особе пытаются все ее приближенные, однако старания слуг порой омрачают непредвиденные обстоятельства. Однажды Елизавета II столкнулась с мерзкой неприятностью во время приема пищи. Об этом в книге "Ужин в Букингемском дворце" рассказал Чарльз Оливер, который посвятил несколько лет службе королевскому высочеству.
Как-то раз Елизавета II обнаружила в тарелке не то, чем предполагала полакомиться. На блюде с салатом монаршей особе подсунули останки мертвого слизняка. Дохлая личинка удивила королеву, но масштабный разбор полетов она не устроила. Вместо этого правительница Британии вырвала из блокнота лист и отправила записку вместе с насекомым на кухню. "Я нашла это в салате – вы могли бы это съесть?" — многозначительно написала слугам Елизавета II.
Напомним, британская королева полностью отказалась от алкоголя, чтобы хорошо выглядеть к очередной годовщине своего правления. 95-летняя особа никогда не злоупотребляла спиртным, но врачи посоветовали ей исключить из рациона даже небольшие дозы таких напитков. Теперь Елизавета II отдает предпочтение минеральной воде, доверяя рекомендациям медиков.
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