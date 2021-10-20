Известную певицу ждут большие проблемы из-за писающей под елкой Волочковой

Недавно экс-солистка группы "Стрелки" Катерина Любомирская выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" фотографию Волочковой. Теперь балерина подает на нее в суд за непристойный снимок. Дело в том, что на кадре прям на своем участке Волочкова справляла нужду.
Эту ситуацию уже обсуждают пользователи интернета. У всех разное мнение на этот счет. Кто-то уверен, что Любомирская должна понести наказание, а кто-то считает, что знаменитая обладательница шпагата опять хайпит. Свое мнение о том, есть ли у примы возможность выиграть дело, высказал юрист Сергей Черкеский.
"Если она без согласия Волочковой выложила ее фотографию, если фотография будет признана непристойной, то шансы у Волочковой есть", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".
Эксперт объяснил, какое наказание может ждать артистку, если суд признает ее виновной. Блондинка точно не остановится, пока ее обидчица не получит по заслугам.
"Если она обратилась в суд, то взыскание денежных средств – компенсация причиненного ущерба и морального вреда. А также требование удалить данный контент, то есть данную фотографию", – говорит юрист.
Помимо этого он рассказал, какую цену ей, возможно, придется заплатить за свои необдуманные действия. Оказывается, сумма будет зависеть не от решения суда, а от самой танцовщицы.
"А сколько она просит? Она может просить рубль. А больше того, что она просит, суд взыскать не может", – подытожил Черкеский.
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