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Шоу-бизнес
Известную певицу ждут большие проблемы из-за писающей под елкой Волочковой

Известную певицу ждут большие проблемы из-за писающей под елкой Волочковой

Участница группы "Стрелки" выложила непристойную фотографию с Анастасией Волочковой. Юрист Сергей Черкеский рассказал, какое наказание может ждать певицу.
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Недавно экс-солистка группы "Стрелки" Катерина Любомирская выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" фотографию Волочковой. Теперь балерина подает на нее в суд за непристойный снимок. Дело в том, что на кадре прям на своем участке Волочкова справляла нужду.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Эту ситуацию уже обсуждают пользователи интернета. У всех разное мнение на этот счет. Кто-то уверен, что Любомирская должна понести наказание, а кто-то считает, что знаменитая обладательница шпагата опять хайпит. Свое мнение о том, есть ли у примы возможность выиграть дело, высказал юрист Сергей Черкеский.

"Если она без согласия Волочковой выложила ее фотографию, если фотография будет признана непристойной, то шансы у Волочковой есть", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Эксперт объяснил, какое наказание может ждать артистку, если суд признает ее виновной. Блондинка точно не остановится, пока ее обидчица не получит по заслугам.

"Если она обратилась в суд, то взыскание денежных средств – компенсация причиненного ущерба и морального вреда. А также требование удалить данный контент, то есть данную фотографию", – говорит юрист.

Помимо этого он рассказал, какую цену ей, возможно, придется заплатить за свои необдуманные действия. Оказывается, сумма будет зависеть не от решения суда, а от самой танцовщицы.

"А сколько она просит? Она может просить рубль. А больше того, что она просит, суд взыскать не может", – подытожил Черкеский.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 13:33 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость881480
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Настя, хватит делать из себя посмешище. Вы же не злой человек, никогда ни о ком не говорите дурного слова. Зачем Вы даёте повод для насмешек над Вами? А по поводу соседки : Засудите ее так, чтобы мало ей не показалось , чтобы другие любительницы следить и подсматривать за чужой жизнью через дырку в заборе, получили серьезный урок и запомнили его на всю жизнь. Ни один человек в мире не хотел бы иметь такую тварь соседку. Накажите ее Настя.
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