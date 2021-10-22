"Стали отказываться": беспомощного Макаревича отправили в Израиль

Андрей Макаревич высказался по поводу людей, которые не поставили прививку. Психолог Павел Пономарев проанализировал поведение артиста.

На днях Андрей Макаревич жестко высказался в сторону антипрививочников. Он обматерил тех, кто до сих пор не верит в серьезность последствий от COVID-19. Он уверен, что каждый, кто с иронией относится к коронавирусу, поймет все только после того, если заболеет сам.

Павел Пономарев уверен, что все дело в том, что актер находится в растерянности из-за того, что не понимает, как ему донести до людей, что каждому необходимо поставить прививку. Видимо, Макаревич сделал такое громкое заявление из-за желания помочь окружающим.

"Я не думаю, что это совсем агрессия, я думаю, это какая-то беспомощность изменить этот народ", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" психолог.

Эксперт также "отправил" музыканта в Израиль. Он убежден, что там с его убеждениями певцу будет лучше, ведь люди там, по всей видимости, более ответственно относятся к своему здоровью и состоянию окружающих.

"Надо говорить о каких-то личных причинах. Я знаю, что Андрей Макаревич учит иврит, и я думаю, он переберется в итоге в Израиль. В Израиле доля привитого населения достаточно высока. Это идет от политики государства, правильной информационной политики", – заявил он.

По поводу мата у Пономарева есть свое мнение. Он не видит ничего страшного в таких словах, потому что это наша реальность. Нецензурную брань сейчас используют все и от нее никуда не деться.

"Есть "Ютуб", где принято материться, где мат – это то, что обозначает настоящее. Если я могу позволить крепкое словцо, значит, я от народа, значит, я, действительно, свой. Происходит какой-то трансформационный процесс в культуре. Если раньше интеллигентный человек не мог позволять такого, то сейчас от этого стали отказываться", – подытожил психолог.

