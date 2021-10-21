Милохин рассказал о романе с Медведевой: Мы обнимаемся

Певец Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева стали явными фаворитами на шоу Первого канала "Ледниковый период". Паре прочат победу на проекте, ну или по крайней мере приз зрительских симпатий.
Как для Медведевой, так и для Милохина участие в проекте стало дебютом. Но из выпуска в выпуск пара покоряет сердца зрителей и членов жюри.
И если сначала Милохин и Медведева скептически относились друг к другу, то сейчас их чувства потеплели. В Сети даже заговорили о том, что у парочки может быть роман.
"Мне с ней хорошо, я прямо пою. Мы обнимаемся", – рассказал очарованный примерной партнершей Даня Милохин, который сформировал вокруг себя образ мальчишки плохиша.
Напомним, фигуристка Евгения Медведева на два года старше блогера Дани Милохина. Тиктокер и сам не раз говорил, что она психологически намного взрослее него. Чего не скажешь об исполнителе, ведь его амплуа больше напоминает хулигана. Впрочем, со стороны пара смотрится эдакими умной Мальвиной и дурачком Буратино, считают фанаты.
Ранее Даня Милохин, который с девяти лет жил в детском доме, заявил, что детдомовцев не стоит жалеть, как и помогать им.
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