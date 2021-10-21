"Есть комплексы": в интервью с Бастой всплыли старые обиды Милохина

Даня Милохин часто говорит быстрее, чем думает. Его высказывание о детском доме прокомментировал психолог Мариами Циминтия.

Интервью Дани Милохина часто обсуждают лишь потому, что иногда он говорит, абсолютно не думая о последствиях. Парень, который с девяти лет жил в детском доме, в недавнем интервью рассказал, что не видит смысла помогать сиротам.

По его мнению, нельзя проявлять жалость к детям, которые остались без родителей. Он уверен, что такое отношение к ним сделает только хуже.

"Милохин словил корону на своей голове. У него сейчас период, когда он не замечает никого, помимо себя. Если проанализировать его старые интервью, на них он всегда отзывается хорошо о детском доме. А сейчас помогать не хочет, так как синдром высокомерия!" – высказала свое мнение корреспонденту "Дни.ру" Мариами Циминтия.

Она не исключает, что все дело в том, что у парня были проблемы в том месте, в котором он вырос. Он сам говорил, что за любую шалость его могли избить старшие товарищи. Он не часто вспоминает о детстве и старается ничего не говорить о своих биологических родителях.

"Возможно, у него были раньше конфликты, поэтому есть определенные комплексы изнутри, о которых не знает общественность. И эти воспоминания дают сейчас такую негативную реакцию. Сложный вопрос, в детских домах за детьми присматривают и прививают здоровые нормы поведения", – размышляет психолог.

После того, как блогер кинул фразу о том, что не понимает, почему он должен помогать детскому дому, в котором вырос, Баста строго сказал, чтобы тот больше так не выражался. По выражению лица рэпера было видно, что он был крайне удивлен услышанному.

"Баста заметил, что Милохин на что-то обижен и поэтому так остро отзывается о детском доме", – заключил эксперт.