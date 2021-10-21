"Детей жалко!": Муж променял пузатую Нюшу на тощую блондинку

Супруг поп-дивы сблизился с Викторией Лопыревой. Певица Нюша просто смирилась.

Исполнительница хита "Путеводная звезда" вот-вот родит. Певица Нюша не скрывает беременности и охотно показывает большой живот на публике. Недавно артистка появилась со своим мужем Игорем Сивовым на вечеринке, которую организовала звезда шоу "Дом-2" Виктория Лопырева. Стройная блондинка не только развлекла семейную пару, но и устроила с ней фотосессию.

Певица поделилась кадрами с пышного мероприятия в своем инстаграм-аккаунте. На одном из снимков Игорь Сивов променял свою пузатую пассию на Викторию Лопыреву. Высокая худая модель втиснулась между супругами, так что беременная Нюша оказалась в стороне. Третий, как известно, всегда лишний, а организаторша вечеринки уходить в тень явно не хотела. Довольная блондинка улыбалась. Ее не смутило, что парочку пришлось разбить.

Пользователи Сети решили, что Игорь Сивов охладел к жене, в его глазах они разглядели потухшую страсть. Певицу Нюшу попросили быть осторожнее с эффектной подругой. "На фиг вы ее поставили между вами?", "В середине девушку надо было убрать, аж вид портит", "А что, если Игореха с этой закрутит, придется ее делать третьей женой", "Апокалипсис! Детей жалко! Что им приходится наблюдать?! Напичканных баб", — отреагировали комментаторы.

