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Шоу-бизнес
"Я очень хотела": замужняя Нюша обратилась к эксперту для зачатия ребенка

"Я очень хотела": замужняя Нюша обратилась к эксперту для зачатия ребенка

Певица Нюша рассказа, что почти год мешало ей зачать ребенка.
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Сейчас артистка находится на позднем сроке беременности, она ждет второго ребенка от своего мужа Игоря Сивова. Известно, что у пары родится мальчик. Вторая беременность стала для Нюши неожиданностью, они с супругом не планировали еще одного ребенка так скоро. А вот к своей первой беременности певица готовилась основательно.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Нюша рассказала, что они с мужем не могли зачать ребенка почти год, хотя предварительно полностью проверили здоровье. Артистка создала все условия, но беременность не наступала. Тогда она решила обратиться за помощью к психологу-родологу, чтобы искать проблему в этой области, так как с физическим здоровьем звезды все было в порядке.

Это решение оказалось правильным, спустя три месяца терапии Нюша забеременела. Психолог смог найти проблему и помочь артистке ее решить. "Оказалось, это был подсознательный страх родов, несмотря на то, что я очень хотела ребенка и, на первый взгляд, не боялась", – поделилась певица. Помимо сеансов психотерапии, Нюша посещала иглоукалывание, которое тоже дало положительный результат.

Напомним, в 2017 году певица родила дочь Серафиму (Симбу). Имя наследницы шокировало поклонников Нюши, однако она объяснила, что такой выбор был осознанным и имеет определенное значение.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 октября 2021, 11:35 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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