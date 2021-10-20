"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона

Нелли Кобзон была третьей и самой долгой женой Иосифа Кобзона. Их счастливый брак длился с 1971 по 2018 годы. О том, как вдова певца живет сегодня, спустя три года после его ухода, она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на гала-ужине музыкальной премии "Виктория".

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