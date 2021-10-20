"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона

"Сегодня моя цель, мое большое желание – открыть в Москве музей Иосифа Давыдовича, – призналась 71-летняя Нелли Кобзон. – Я практически уже собрала все вещи, которые должны стать экспонатами – костюмы, афиши, награды, огромное количество редких уникальных фотографий".
По словам вдовы, сейчас остается решить, где будущая масштабная экспозиция может развернуться. "Но это вопрос не ко мне, а к городу, наверное, – вздыхает Нелли Михайловна. – У нас есть офис в гостинице "Пекин", но мы его арендуем, это государственное помещение, а нам хотелось бы иметь что-то свое – фундаментальное и стационарное".
Есть в планах у вдовы и мемуары. "Я сейчас работаю над воспоминаниями, пишу потихонечку, – рассказала Нелли Кобзон. – Но поскольку я не профессиональный писатель, то помогает мне одна из моих внучек – Полина (1999 года рождения – Прим. ред.), которая грамотная, современная и очень талантливая, с хорошим слогом".
На протяжении трех с лишним лет, прошедших со дня смерти Иосифа Кобзона, его вдова разбирала огромные архивы. "Пока удалось разобрать и систематизировать только половину, – сообщила она. – Ждало меня и открытие. Я знала, конечно, что мой муж входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный артист эстрады. Часто и сама присутствовала при его награждениях. Но была поражена тем количеством наград, почетных грамот и приветственных телеграмм, которые обнаружились. Я просто не ожидала такого. И впереди – огромная работа по упорядочиванию всего этого".
Популярные темы форума
Были бы любовницей богатого мужчины?
Давайте поговорим об изменах
Я презираю российский шоу-бизнес
чуть не отъехал на свою днюху
А вы бы в космос полетели?
как признаться в чувствах?
Письмо папе