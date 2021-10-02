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Шоу-бизнес
"Спряталась за кресло": Пугачевой пришлось скрываться от камер из-за откровенной одежды

"Спряталась за кресло": Пугачевой пришлось скрываться от камер из-за откровенной одежды

Алла Пугачева и Максим Галкин весело проводят время со своими старыми друзьями. В замок приехали члены жюри шоу "Голос 60+".
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Сегодня в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина весело и шумно. Дело в том, что к супругам в гости приехали их товарищи и члены жюри шоу "Голос 60+" Лайма Вайкуле, Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин. Компания вместе проводит время и снимает смешные видео.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Лайма Вайкуле предложила своим друзьям оставить что-то на память с прекрасного субботнего вечера. Они решили утановить камеру и записать беседу на камеру. За трехминутное видео артисты успели не только передать привет своим зрителям, но и спеть "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались".

"Мы такие же, как и вы. До того, как включилась камера, мы разговаривали, смеялись, потом мы сели и сидим", – высказался Галкин, намекая на то, что это видео не подставное.

До того, как подписчики успели завалить Галкина вопросами, почему все сидят, а его супруга стоит, Пугачева сама дала ответ. Причем она встала не в круг, как все, а за стулом супруга.

"Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что я в мини! – пояснила Пугачева.

Также музыканты не смогли обойти стороной слухи, которые крутятся вокруг Примадонны последние пару недель. Напомним, что многие забытые в 90-х артисты начали заявлять, что жена юмориста сломала им судьбы. Говорят, что именно из-за нее их перестали звать на концерты, давать эфирное время и собирать концерты.

"Как можно перекрыть, когда нечего перекрывать", – усмехнулась Вайкуле.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 октября 2021, 16:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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