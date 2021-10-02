"Испоганить жизнь несложно": раскрыта реальная причина ухода Губина со сцены

Из-за травм и постоянного переутомления организма у артиста развилось тяжелое неврологическое заболевание – левосторонняя прозопалгия лица. Именно это, по его слова, способствовало его уходу со сцены. Однако в Сети поговаривают, что реальная причина совсем другая. Внешний вид некогда популярного певца наталкивает поклонников на мысли о том, что Губин завершил карьеру из-за пристрастия к спиртному.
Естественно, утверждать фанаты ничего не могут, так как официальная версия говорит о другом. Тем не менее, скандальный блогер Лена Миро подозревает Андрея в спекуляции на сложном состоянии. Она считает его постоянные сетования на тяжелую жизнь ненатуральными. "Испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Миро.
Сам Губин живет на деньги от использования прав на песни. По его мнению, оплата очень низкая, так как его песни стоят миллионы, а некоторые из них "подошли бы даже Рианне". Лена Миро осуждает артиста, утверждая, что он испортил свою жизнь, хотя мог бы сейчас продолжать карьеру и зарабатывать достойные по его меркам деньги.
Напомним, недавно Андрей Губин дал интервью, в котором рассказал, что "стоит одной ногой в могиле".
Популярные темы форума
гороскоп
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Знаю отличную гадалку
Жуткая история