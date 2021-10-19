Обнародованы причины внезапного ухода Тарасова

Накануне в СМИ просочилась новость о том, что экс-супруг Ольги Бузовой решил навсегда завязать с профессиональным спортом. Сегодня Дмитрий Тарасов сам прокомментировал эту информацию в своем инстаграм-аккаунте.
Теперь уже бывший футболист записал видео с фрагментами своих тренировок и за кадром довольно четко объяснил свою позицию. Оказывается, спортсмен действительно решил приостановить карьеру, хоть пока речь и не идет о полном завершении, скорее о паузе.
Это внезапное решение связано с семейными обстоятельствами спортсмена. Совсем скоро на свет появится четвертый ребенок Тарасова. По мнению многодетного отца, сейчас ему важнее быть рядом с супругой, чем пропадать на тренировках. В данный момент главным приоритетом для Тарасова является семья. Что будет дальше, муж Костенко пока и сам не знает. Возможно, пауза в карьере будет лишь временной.
Напомним, что Дмитрий Тарасов в последнее время активно развивает свой инстаграм-аккаунт. У мужчины уже более миллиона подписчиков. В связи с этим он востребован у рекламодателей, в том числе у спортивных брендов. К тому же, по слухам, бывшему футболисту уже предложили контракты на телевидении, на которых можно заработать гораздо больше, чем в футбольном клубе.
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