Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась

Футболист Дмитрий Тарасов пытается прокормиться. Его бывшая жена Ольга Бузова прониклась сочувствием.

После развода с поющей телеведущей спортсмен Дмитрий Тарасов лишился авторитета в сборной России, получил травму и потерял работу. И хотя в финансовом плане мужчина столкнулся с явными трудностями, это не помешало ему снова жениться и зачать троих детей. Сейчас футболист зарабатывает на жизнь в качестве блогера и проводит марафоны по семейным отношениям. Однако без Ольги Бузовой сводить концы с концами ему стало гораздо сложнее.

В Сеть проникла информация, что Дмитрий Тарасов выпрашивает автомобиль за рекламу в профиле. По соцсетям распространился скриншот переписки, где футболист хочет получить в аренду машину, не заплатив за это ни копейки. Видимо, материальный достаток не позволяет мужчине обеспечивать семью всем необходимым, поэтому он пытается выкручиваться за счет известности и подписчиков.

Ольга Бузова признавалась в недавнем интервью, что ей жаль бывшего супруга. По словам звезды, Дмитрий Тарасов до сих пор кормится за счет ее фамилии. Артистка полагает, что футболисту приходится постоянно упоминать о ней, так как в противном случае он лишится единственного дохода и не сможет позаботиться о родных. "Хочется, чтобы детки были обеспечены, одеты, обуты и получили хорошее образование", — рассудила поп-дива.