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Шоу-бизнес
Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась

Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась

Футболист Дмитрий Тарасов пытается прокормиться. Его бывшая жена Ольга Бузова прониклась сочувствием.
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После развода с поющей телеведущей спортсмен Дмитрий Тарасов лишился авторитета в сборной России, получил травму и потерял работу. И хотя в финансовом плане мужчина столкнулся с явными трудностями, это не помешало ему снова жениться и зачать троих детей. Сейчас футболист зарабатывает на жизнь в качестве блогера и проводит марафоны по семейным отношениям. Однако без Ольги Бузовой сводить концы с концами ему стало гораздо сложнее.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В Сеть проникла информация, что Дмитрий Тарасов выпрашивает автомобиль за рекламу в профиле. По соцсетям распространился скриншот переписки, где футболист хочет получить в аренду машину, не заплатив за это ни копейки. Видимо, материальный достаток не позволяет мужчине обеспечивать семью всем необходимым, поэтому он пытается выкручиваться за счет известности и подписчиков.

Ольга Бузова признавалась в недавнем интервью, что ей жаль бывшего супруга. По словам звезды, Дмитрий Тарасов до сих пор кормится за счет ее фамилии. Артистка полагает, что футболисту приходится постоянно упоминать о ней, так как в противном случае он лишится единственного дохода и не сможет позаботиться о родных. "Хочется, чтобы детки были обеспечены, одеты, обуты и получили хорошее образование", — рассудила поп-дива.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 13:35 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого Тарасов променял Бузову

комментарии

Ответить:

девки.
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гость
думаете таким тупизмом хоть чуть чуть тронули Пугачеву тем более такие алкоголики,хамы,идиоты,как вы ?
<цензура> ты старая башка ты еще и думаешь...хи-хи-хи-хи-хэ
гость
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девки
и пугачевская голова залетела в ворота
думаете таким тупизмом хоть чуть чуть тронули Пугачеву тем более такие алкоголики,хамы,идиоты,как вы ?
гость
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Надо было раньше жалеть ,когда принесла сифилис в супружескую постель,тогда не думала,что гуляла замужняя ,а теперь так захотелось себя показать ВДРУГ хорошей ,когда же перестанет бузова наблюдать за всеми бывшими,надо жить своей жизнью ,правда эту страшную мегеру не берут замуж,а так себя рекламирует ОЧЕНЬ видно ,унижает себя ,смешно смотреть ,как она заигрывает перед каждым мужиком ,навязывая себя ,как с теми , что брала интервью ,просто нагло предлагала себя И эта мерзость нужна кому то?
девки
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рулииииим !!!!!
девки
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и пугачевская голова залетела в ворота
девки
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гость
сколькот выжрали водки? ведь собирались отмечать очередное вранье от бездарной проститутки бузовой ,так продолжайте или уже все выпили ,теперь зарабатываете на новую порцию от своего хозяина ,что заставляет вас писать ерунду ,главное про Пугачеву ,скорее всего эта <цензура> депутат из Думы, осень ,а он хроник, страдает головой,сейчас обострение у этого дебила ,видно больному что то видится тупому ,вот у него постоянные заскоки ,берегите дебила ,а то больше не найдете такого, что будет ,вот за такую чушь,что пишите ,проставляться
гы-гы-гы-гы
народ
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гость
сколькот выжрали водки? ведь собирались отмечать очередное вранье от бездарной проститутки бузовой ,так продолжайте или уже все выпили ,теперь зарабатываете на новую порцию от своего хозяина ,что заставляет вас писать ерунду ,главное про Пугачеву ,скорее всего эта <цензура> депутат из Думы, осень ,а он хроник, страдает головой,сейчас обострение у этого дебила ,видно больному что то видится тупому ,вот у него постоянные заскоки ,берегите дебила ,а то больше не найдете такого, что будет ,вот за такую чушь,что пишите ,проставляться
не горюй пугачева.... в следующий раз тебе водки налью.................... в задний проход
народ
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гость
Надо было раньше жалеть ,когда принесла сифилис в супружескую постель,тогда не думала,что гуляла замужняя ,а теперь так захотелось себя показать ВДРУГ хорошей ,когда же перестанет бузова наблюдать за всеми бывшими,надо жить своей жизнью ,правда эту страшную мегеру не берут замуж,а так себя рекламирует ОЧЕНЬ видно ,унижает себя ,смешно смотреть ,как она заигрывает перед каждым мужиком ,навязывая себя ,как с теми , что брала интервью ,просто нагло предлагала себя И эта мерзость нужна кому то?
а завидовать обязательно............хи-хи-хи-хи-хи
гость
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Надо было раньше жалеть ,когда принесла сифилис в супружескую постель,тогда не думала,что гуляла замужняя ,а теперь так захотелось себя показать ВДРУГ хорошей ,когда же перестанет бузова наблюдать за всеми бывшими,надо жить своей жизнью ,правда эту страшную мегеру не берут замуж,а так себя рекламирует ОЧЕНЬ видно ,унижает себя ,смешно смотреть ,как она заигрывает перед каждым мужиком ,навязывая себя ,как с теми , что брала интервью ,просто нагло предлагала себя И эта мерзость нужна кому то?
гость
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психиатр
сказала пугачёвская голова из унитаза
сколькот выжрали водки? ведь собирались отмечать очередное вранье от бездарной проститутки бузовой ,так продолжайте или уже все выпили ,теперь зарабатываете на новую порцию от своего хозяина ,что заставляет вас писать ерунду ,главное про Пугачеву ,скорее всего эта <цензура> депутат из Думы, осень ,а он хроник, страдает головой,сейчас обострение у этого дебила ,видно больному что то видится тупому ,вот у него постоянные заскоки ,берегите дебила ,а то больше не найдете такого, что будет ,вот за такую чушь,что пишите ,проставляться
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