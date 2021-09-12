Адская боль: Костенко взвыла из-за беременности

Анастасия Костенко рассказала, как протекает ее третья беременность.

За три года молодая Анастасия Костенко уже в третий раз беременна. Она всегда говорила, что хотела себе большую семью. Она не скрывает, что ей это дается тяжело. Модель постоянно испытывает боли в теле.

Жена Дмитрия Тарасова говорит, что все три беременности протекают у нее по-разному. С кем-то модель чуть больше набрала веса, с кем-то чуть меньше. Единственное, что объединяет все три интересных положения – боли в спине и во всем теле.

Брюнетка не падает духом и даже шутит, что сейчас ощущает себя в теле пожилой старушки. Каждая беременность отличается от предыдущей и она совершенно не знает, чего от нее ждать.

Многие поклонники рады за супругов и поддерживают молодую маму. Но некоторые, наоборот, возмущаются, что Анастасия совсем себя не жалеет. Хейтеры закидали Костенко плохими комментариями.

"Да уж, и всё это ради того, чтобы мужика порадовать", "Тарасов просто хочет раскрутить блог как Джиган и Самойлова, а для этого нужны дети", "Диману все равно на организм жены, сказал "рожать", значит рожать!", "Могли бы года три подождать до третьего, а то Настя как кошка уже", – возмутились фолловеры.

Сама жена футболиста нападки в свою сторону не комментирует. В своих социальных сетях она выглядит счастливой и с нетерпением ждет пополнения в семье.