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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объявил об уходе

Дмитрий Тарасов объявил об уходе

Дмитрий Тарасов решил закончить футбольную карьеру.
прочитано 339 раз

Накануне вечером после очередной игры полузащитник столичной футбольной команды "Велес" собрал коллег на ужине в одном из ресторанов подмосковного Домодедово. Дмитрий Тарасов принял решение уйти из большого спорта и с помощью такого мероприятия захотел попрощаться с командой и со всем тренерским составом.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Как сообщило издание "Казанские ведомости" со ссылкой на собственный источник, в команде Тарасова уже давно считали каким-то поникшим и лишенным мотивации к игре. После ряда неудачных матчей Дмитрия перевели на скамейку запасных – в таком положении ему приходилось выходить на поле на 10-15 минут за весь матч. Тогда мужчина и вовсе разочаровался, потерял интерес к игре и принял окончательное решение об уходе из спорта, о чем и объявил руководству.

При этом основным источником заработка спортсмена уже давно является не зарплата в клубе. Футболист активно ведет блог в "Инстаграме" и получает много предложений по рекламе, в том числе и от различных спортивных брендов. У экс-супруга Ольги Бузовой уже более миллиона подписчиков, а этом значит, что одна рекламная публикация в его аккаунте может стоить от 50 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Тарасов выпрашивает подачки, а Ольга Бузова сжалилась над бывшим.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 22:12 Источник: Казанские ведомости ✓ Надежный источник
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На кого Тарасов променял Бузову

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