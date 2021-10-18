Дмитрий Тарасов объявил об уходе

Дмитрий Тарасов решил закончить футбольную карьеру.

Накануне вечером после очередной игры полузащитник столичной футбольной команды "Велес" собрал коллег на ужине в одном из ресторанов подмосковного Домодедово. Дмитрий Тарасов принял решение уйти из большого спорта и с помощью такого мероприятия захотел попрощаться с командой и со всем тренерским составом.

Как сообщило издание "Казанские ведомости" со ссылкой на собственный источник, в команде Тарасова уже давно считали каким-то поникшим и лишенным мотивации к игре. После ряда неудачных матчей Дмитрия перевели на скамейку запасных – в таком положении ему приходилось выходить на поле на 10-15 минут за весь матч. Тогда мужчина и вовсе разочаровался, потерял интерес к игре и принял окончательное решение об уходе из спорта, о чем и объявил руководству.

При этом основным источником заработка спортсмена уже давно является не зарплата в клубе. Футболист активно ведет блог в "Инстаграме" и получает много предложений по рекламе, в том числе и от различных спортивных брендов. У экс-супруга Ольги Бузовой уже более миллиона подписчиков, а этом значит, что одна рекламная публикация в его аккаунте может стоить от 50 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Тарасов выпрашивает подачки, а Ольга Бузова сжалилась над бывшим.