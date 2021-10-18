Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье

Кейт Миддлтон – одна из тех немногих знаменитостей, которые не гонятся за новинками в угоду моде.

На днях герцогиня Кембриджская появилась на торжественной церемонии, посвященной новой премии EarthShot Prize, в платье десятилетней давности. Это был элегантный наряд длины макси нежно-лавандового цвета, созданный одним из известных дизайнеров. Впервые Кейт Миддлтон вышла в свет в этом платье вскоре после бракосочетания с принцем Уильямом.

Как сообщило издание The Sun, супруг тоже поддержал герцогиню и не только словом, но и делом. Принц Уильям сопровождал жену, облачившись в блейзер благородного темно-зеленого цвета. Этот предмет гардероба на мужчине уже видели два года назад. Стоит отметить, что даже уже в видавших видах костюмах, Кейт и Уильям смотрелись великолепно и очаровали всех вокруг.

Очевидно, что такой выбор нарядов не связан с невозможностью членов королевской семьи позволить себе дорогостоящие обновки. Все дело в экологически ориентированном подходе к жизни знаменитых супругов. Премия, на которой Миддлтон появилась в старом платье, будет вручаться победителям конкурса зеленых проектов, созданных для сохранения экологии Земли. Сам принц Уильям выразил надежду на то, что эта премия поможет сделать будущее планеты лучше и чище.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кейт Миддлтон с мужем застали за неуместным занятием.