Миддлтон внезапно наплевала на традиции королевской семьи

Выяснилось, что специальный протокол регулирует и эту часть жизни. Бывший королевский шеф-повар, Даррен Макгрэди, дал большое эксклюзивное интервью, в котором рассказал обо всех предпочтениях семьи. Так, выйдя замуж за принца Уильяма, Кейт буквально подписала отказ от самых распространенных в мире гарниров. По официальным бумагам, ей запрещено употреблять в пищу макароны, рис и картофель.
При это уточняется, что речь идет не о всех приемах пищи, а об ужине, Оказалось. что королева Елизавета просто не любит употреблять углеводы на ночь, а потому решила ввести строгое правило. Так, из вечернего меню популярные блюда были вычеркнуты.
Сообщается, что Кейт Миддлтон совсем недавно нарушила традиции королевской семьи. Многие СМИ сообщили, что герцогиня буквально "наплевала" на запреты королевы. В прошлом году супруга принца Уильяма сама приготовила пасту на день рождения принцессы Шарлотты.
В какой-то момент ситуация вызвала серьезный диссонанс, но оказалось, что просто из всех правил бывают исключения. Королева спокойно отнеслась к решению герцогини. Повар также отметил, что в семье запрещено есть моллюсков и другую еду, которой легко отравиться. Члены семьи стараются не нарушать запреты, осознавая их важность.
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