Униженная экс-мужем Алана Мамаева мечтает о возмездии: Надо было дать утонуть в дерьме

2018 год заполнился всем скандалом, в который в очередной раз попали российские футболисты. Мамаев и Кокорин избили чиновника, за что были наказаны. Год спортсмены провели в СИЗО.
Из тюрьмы Павел Мамаев писал своей тогда еще жене Алане Мамаевой любовные письма и благодарил ее за верность. Оказалось, что брюнетка – не единственная, кто получал такие письма.
После выхода на свободу счастье влюбленных длилось недолго. Совсем скоро стало известно о многочисленных изменах знаменитого футболиста. Долгое время светская львица терпела выходки супруга. Но когда узнала об интрижках любимого с лучшей подругой Надеждой Санько, тут же подала на развод. После этой новости мать двоих детей чувствовала себя униженной и подавленной.
Теперь Алана заявила, что жалеет, что помогла мужу выйти из тюрьмы. Она резко высказалась в его сторону.
"Нужно было дать ему утонуть в том дерьме", – не стесняется в выражениях Мамаева.
Оказалось, что ее бывший муж еще и не платит алименты. Об этом она не устает писать в "Инстаграме". Также красотка сделала заявление, что Павел поднимал руку на ее сына от первого брака. Несмотря на то, что это не его ребенок, когда-то он общался с ним, как с родным.
"Теперь понимаю, откуда у Алекса привычка закрывать голову руками, как будто кто-то его бил", – подытожила экс-Мамаева.
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