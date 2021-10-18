"Я – самостоятельная личность!": Орбакайте отказалась от советов 72-летней Пугачевой

"Я сама редко хожу в караоке, – призналась Орбакайте. – В основном бываю в компании друзей. Но если прихожу, то это бывает очень весело и такой поход всегда запоминается. Обычно он приурочен к каким-то датам, событиям в жизни".
А вот Никита Пресняков в караоке – частый гость. "Мой старший сын – фанат таких развлечений, – призналась Кристина. – Он – звезда караоке. Хотя поет в основном рок. Я же могу спеть и что-то из своего репертуара – по просьбе публики. С удовольствием и реагирую, когда поют мои песни, иногда даже могу подпеть дуэтом".
Рассказала старшая дочь Аллы Пугачевой и про свое новое увлечение – недавно она выпустила именной парфюм. "В его сердце – флорентийский ирис, мой любимый цветок, – рассказала Орбакайте. – Правда, этот дорогой компонент, поэтому духи получились не очень дешевые (33 тысячи рублей – Прим. ред.), к тому же каждый флакон изготовлен вручную – это нишевая парфюмерия".
Свои духи в свое время были и у матери певицы – Аллы Пугачевой, – и у бывшего отчима – Филиппа Киркорова. Но опыт у них Кристина Орбакайте не переняла и консультаций не брала. "Мы не даем друг другу советов! – заверила она. – Потому мы – абсолютно самостоятельные личности!"
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