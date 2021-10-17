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Шоу-бизнес
Сбежавший от Лазарева Малиновский показал себя ниже пояса

Сбежавший от Лазарева Малиновский показал себя ниже пояса

Алекс Малиновский поделился видео, которое вызвало бурную реакцию поклонников.
прочитано 460 раз

Бывший партнер Сергея Лазарева по бизнесу отправился в путешествие в Таиланд. Криптомиллионер объездил много живописных уголков мира, нередко компанию в путешествиях ему составлял певец. Однако из-за плотного графика съемок Лазарев вынужден все время находить в Москве. Малиновского это не остановило, он сбежал от суеты мегаполиса в солнечное королевство в одиночестве.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Свой богемный отдых Алекс показывает подписчикам блога. Однако не все так идеально. Вчера Малиновский решил отправиться в Бангкок, где его застал жуткий тропический ливень. Начинающий певец промок до нитки, о чем сразу же сообщил поклонникам в "сторис". В качестве доказательств Алекс заснял свои мокрые штаны, чем рассмешил подписчиков. "Как будто напрудил в штанишки наш Сашенька", – стали шутить комментаторы.

Ранее поклонники обратили внимание, что Сергей Лазарев впал в депрессивное состояние после отъезда Малиновского. Певец опубликовал в своем блоге осеннее фото с лирической подписью. Фанаты сразу же связали осеннюю хонду с отъездом бывшего партнера. В Сети предполагают, что Малиновский все-таки отправился путешествовать не один, что еще больше подогрело печаль Лазарева.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 октября 2021, 13:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

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