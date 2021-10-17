Сбежавший от Лазарева Малиновский показал себя ниже пояса

Алекс Малиновский поделился видео, которое вызвало бурную реакцию поклонников.

Бывший партнер Сергея Лазарева по бизнесу отправился в путешествие в Таиланд. Криптомиллионер объездил много живописных уголков мира, нередко компанию в путешествиях ему составлял певец. Однако из-за плотного графика съемок Лазарев вынужден все время находить в Москве. Малиновского это не остановило, он сбежал от суеты мегаполиса в солнечное королевство в одиночестве.

Свой богемный отдых Алекс показывает подписчикам блога. Однако не все так идеально. Вчера Малиновский решил отправиться в Бангкок, где его застал жуткий тропический ливень. Начинающий певец промок до нитки, о чем сразу же сообщил поклонникам в "сторис". В качестве доказательств Алекс заснял свои мокрые штаны, чем рассмешил подписчиков. "Как будто напрудил в штанишки наш Сашенька", – стали шутить комментаторы.

Ранее поклонники обратили внимание, что Сергей Лазарев впал в депрессивное состояние после отъезда Малиновского. Певец опубликовал в своем блоге осеннее фото с лирической подписью. Фанаты сразу же связали осеннюю хонду с отъездом бывшего партнера. В Сети предполагают, что Малиновский все-таки отправился путешествовать не один, что еще больше подогрело печаль Лазарева.