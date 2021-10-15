Жена Стаса Михайлова слила в Сеть видео резко состарившейся Повалий без ретуши

Стас Михайлов и его молодая супруга Инна часто любят собирать в своем доме звездных друзей. Пара не скупится на роскошные банкеты и сервис. На этот раз приглашены были давняя коллега Стаса Михайлова Таисия Повалий, композитор Игорь Крутой и многие другие.
В своем "Инстаграм" Инна Михайлова показала кадры встречи. На видео Стас Михайлов и Таисия Повалий исполнили под домашнее караоке свой давний хит "Отпусти". Игорь Крутой произнес трогательный и длинный тост. Гости смеялись и шутили.
Поклонники заметили, что 56-летняя Таисия Повалий заметно изменилась и даже состарилась. Прическа украинской певицы казалась небрежной и слегка растрепанной.
Певица поправилась, ее лицо стало немного одутловатым, пишет "Экспресс-газета". Нелицеприятные изменения стали видны из-за того, что жена Стаса Михайлова опубликовала видео без ретуши и фильтр-масок.
Напомним, несколько лет назад в Сети ходили слухи о романе Стаса Михайлова и Таисии Повалий. Это случилось из-за экспрессивных выступлений двух звезд, которые так натурально и искренне изображали любовь на сцене.
Напомним, Таисия Повалий уже 28 лет замужем за продюсером Игорем Лихутой, а Стас Михайлов женат на бывшей жене футболиста Андрея Канчельскиса Инне.
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу
чуть не отъехал на свою днюху