"Начались галлюцинации": Ошалевшая Буланова рухнула перед концертом

Знаменитая артистка Татьяна Буланова сообщила о неприятных инцидентах.

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала о шокирующих воспоминаниях, которые связаны с ее здоровьем. Много лет назад во времена брака с Николаем Тагриным знаменитость не раз подвергалась страшной опасности.

Однажды она приехала выступать в кинотеатр в Набережные Челны и так ошалела от спешки, что не заметила тонкую проволоку, которая была растянута на площадке. По пути из гримерки на сцену Татьяна Буланова рухнула, зацепившись за металлическую нить.

Артистка упала на спину, получив сильный удар. Ее супруг находился рядом и попытался спасти положение. Николай Тагрин на руках дотащил звезду до сцены, так как отменять концерт было нельзя. "Я пела, превозмогая боль", — уточнила Татьяна Буланова.

Вспомнила знаменитость и другой тяжелый случай, когда недуг заставил ее увидеть то, чего не существует в реальности. Эта история произошла, когда артистка работала в Германии. У певицы поднялась очень высокая температура, поэтому она перестала адекватно воспринимать происходящее. "Мы вроде бы едем в машине, и она то едет, то не едет. А это начались галлюцинации от жара..." — объявила Татьяна Буланова в свежем интервью.

Напомним, сейчас артистка активно появляется на телевидении, выступая в нашумевшем шоу "Дуэты" на канале "Россия". Татьяна Буланова всегда с радостью окунается в вокальные эксперименты.