Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Пятница
15 октября
Лента новостей
20:21
"Невосполнимая потеря": смерть близкого человека подкосила звезду сериала "Спасская"
20:13
Жена Стаса Михайлова слила в Сеть видео резко состарившейся Повалий без ретуши
19:31
"Начались галлюцинации": Ошалевшая Буланова рухнула перед концертом
19:30
Впервые с лета 2020-го: курс доллара опустился ниже 71 рубля
19:28
Педофил набросился на 13-летнюю девочку в метро Петербурга
18:45
"Каждую ночь": Мертвая Фриске три месяца врывалась к известной певице
18:22
Кинокомната, спортзал и столетняя плитка в ванной: как живет звезда сериала "Дневники вампира"
18:19
"Вдруг Димка позвонит": 82-летний отец забыл о смерти Марьянова
18:18
Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с COVID-19 в России
18:06
Басков потребовал от Киркорова включить его в завещание: Божественный дар!
17:33
"Саша, держись!": Разин молится за помещенного в реанимацию Серова
17:23
Напоминает Харламова: рассекречен тайный любовник Асмус
17:21
Буланова назвала проститутками жертв харассмента: Это стыдно
17:07
Путин – трудовым мигрантам: Нужно знать русский язык и понимать, что такое Россия
16:53
"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой
16:46
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
16:40
Радостная новость: Ирина Пегова показала фото из роддома
16:40
"Злая ведьма": Рынска жестко прошлась по Собчак
16:14
Украинцы о всплывших офшорах Зеленского: Страну спасет только русский генерал-губернатор
16:13
Дети тяжелобольной бывшей жены Аршавина оказались в беде: Очень опасно
16:11
Новая работа: Собчак доверили здоровье миллионов после смертельного ДТП
15:55
Празднующая Хилькевич из "Универа" показала плод на УЗИ
15:49
"Это врожденное": Затравленная Бузова разрыдалась из-за изъяна в теле
15:46
Екатерина Андреева оказалась в чужом доме в Северном Кавказе
15:34
"Редкие кадры": Пугачеву засняли с Басковым
15:28
Конфликт Маркл и Миддлтон назвали игрой: Отвлекали внимание
15:25
От Федоровой до Лопыревой: звездные возлюбленные Баскова, с которыми он крутил роман
15:12
Боится: Петров подозрительно отреагировал на вопрос об уходе из "Полицейского с Рублевки"
14:59
"Будет дочь": Бузова рассекретила имя будущего ребенка
14:55
СССР развалили принудительно – Лукашенко
14:54
"Им нужен папа": Новикова простила выкравшего детей мужа
14:54
"Стратегический диалог": стало известно о новой поездке Зеленского в Великобританию
14:33
Неожиданные позы и каблуки: игривые утехи Цискаридзе и Баскова возбудили публику
14:27
Запуганная судом Цымбалюк-Романовская плюнула в горемыку Шаляпина
14:26
Путин раскрыл роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
14:14
"Альфа и Омега" в "Геликоне": секреты самой ожидаемой оперы года
14:10
"Я была счастлива и не знала об этом": тяжелобольная Гузеева взвыла об упущенном времени
14:10
Взявший курс на Запад Петров о переезде в Голливуд: Бегать по бесконечным кастингам
14:00
В Екатеринбурге пропавшая женщина найдена мертвой
13:49
В Китае отреагировали на слова Путина о газовом кризисе в Европе
13:42
Появление перетянутой Долиной ошарашило россиян: Слов нет
13:35
Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась
13:32
"Недель 30": назван срок беременности Медведевой
13:29
Жорин вырвал Моргенштерна из рук заработавшихся психиатров
13:25
Четыре жены, роман с Лялей Черной и пьянство: как жил балагур Евгений Весник
13:21
В России за сутки выявили больше 32 тысяч случаев коронавируса
13:05
"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова
12:55
Пресняков и Подольская бросили детей ради плотских утех: Такого давно не испытывал
12:40
"Раздражает мусор": Принц Уильям поразил речью о королевском наследнике
12:39
Накрыла волна богатства: экс-солистка "Блестящих" откровенно о споре с Фриске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Милосердная Бузова раздает деньги направо и налево: Оплатила роды и помогла купить квартиру
Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?
Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась
Страдающая из-за мужиков Бузова разрыдалась на публике: Живет в боли
Заложившая квартиру ради пиара у Бузовой блогер стала жертвой обмана
"Это врожденное": Затравленная Бузова разрыдалась из-за изъяна в теле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Начались галлюцинации": Ошалевшая Буланова рухнула перед концертом

"Начались галлюцинации": Ошалевшая Буланова рухнула перед концертом

Знаменитая артистка Татьяна Буланова сообщила о неприятных инцидентах.
прочитано 554 раза

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала о шокирующих воспоминаниях, которые связаны с ее здоровьем. Много лет назад во времена брака с Николаем Тагриным знаменитость не раз подвергалась страшной опасности.

ПО ТЕМЕ

Буланова назвала проститутками жертв харассмента: Это стыдно

 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Однажды она приехала выступать в кинотеатр в Набережные Челны и так ошалела от спешки, что не заметила тонкую проволоку, которая была растянута на площадке. По пути из гримерки на сцену Татьяна Буланова рухнула, зацепившись за металлическую нить.

Артистка упала на спину, получив сильный удар. Ее супруг находился рядом и попытался спасти положение. Николай Тагрин на руках дотащил звезду до сцены, так как отменять концерт было нельзя. "Я пела, превозмогая боль", — уточнила Татьяна Буланова.

Вспомнила знаменитость и другой тяжелый случай, когда недуг заставил ее увидеть то, чего не существует в реальности. Эта история произошла, когда артистка работала в Германии. У певицы поднялась очень высокая температура, поэтому она перестала адекватно воспринимать происходящее. "Мы вроде бы едем в машине, и она то едет, то не едет. А это начались галлюцинации от жара..." — объявила Татьяна Буланова в свежем интервью.

Напомним, сейчас артистка активно появляется на телевидении, выступая в нашумевшем шоу "Дуэты" на канале "Россия". Татьяна Буланова всегда с радостью окунается в вокальные эксперименты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 19:31 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Буланова назвала проститутками жертв харассмента: Это стыдно

Певица считает харассмент позором
Шоу-бизнес

"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой

Между артистами произошел конфликт
Шоу-бизнес

"Злая ведьма": Рынска жестко прошлась по Собчак

Рынска считает ее весомой фигурой
Шоу-бизнес

"Пошляк и вонючка": известная ведущая плюнула в лицо развалившемуся алкашу Гордону

Трудно сдержать эмоции

Гороскоп

Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с COVID-19 в России
В России за сутки выявили больше 32 тысяч случаев коронавируса
В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

В Екатеринбурге пропавшая женщина найдена мертвой
Житель Петербурга прострелил ногу соседу
В Рязанской области расследуют ритуальное убийство подростка
В Московской области провели 17 тысяч рейдов по проверке соблюдения масочного режима
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+