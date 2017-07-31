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Июль 31, 2017
просмотры: 123

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды

567

Всемирно признанная законодательница моды Кейт Миддлтон выбрала необычную шляпку для 100-й годовщины битвы при Пашендейле. Головной убор в форме тарелки несколько удивил и озадачил пользователей Сети.

Примечательно, что на мероприятии по случаю годовщины одного из крупнейших сражений Первой мировой войны присутствовала и королева Бельгии. Монаршая особа также выбрала для себя весьма необычную шляпу. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с места событий.

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