Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды

Всемирно признанная законодательница моды Кейт Миддлтон выбрала необычную шляпку для 100-й годовщины битвы при Пашендейле. Головной убор в форме тарелки несколько удивил и озадачил пользователей Сети.

Примечательно, что на мероприятии по случаю годовщины одного из крупнейших сражений Первой мировой войны присутствовала и королева Бельгии. Монаршая особа также выбрала для себя весьма необычную шляпу. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с места событий.