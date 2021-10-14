Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина

Артист пробыл в медикаментозном сне несколько дней. Еще недавно его состояние было крайне тяжелым, но теперь ситуация изменилась. В окружении актера сообщили, что в настоящее время Валери Гаркалин пребывает в состоянии поверхностного оглушения: он еще не до конца пришел в сознание.
По данным источника, в состоянии Валерия Гаркалина наблюдается положительная динамика. Медики приняли решение отменить знаменитости часть лекарств, в частности, которые поддерживали состояние искусственной комы. К счастью, организм артиста хорошо отреагировал на
изменения в лечении.
Напомним, ранее дочь звезды театра и кино Ника рассказала, что Валерий Гаркалин делал прививку от коронавируса, но из-за хронической сердечной недостаточности течение его болезни оказалось тяжелым.
Как писали "Дни.ру", поражение легких у Валерия Гаркалина за несколько дней увеличилось с 25% до 75 – 85%. Врачи перевели знаменитость в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ, вставили дыхательную трубку в трахею и ввели в кому. Затем его подключили и к аппарату ЭКМО. Валерий Гаркалин известен поклонникам по фильмам "Ширли-мырли", "Детки напрокат", "Ландыш серебристый", сериалу "Моя прекрасная няня" и многим другим лентам.
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