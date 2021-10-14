Меган Маркл и принц Гарри отказались крестить дочь в Британии

Появились шокирующие данные о том, что Меган Маркл и принц Гарри не готовы прилетать с крошечной наследницей Лилибет в Британию ради церемонии крещения. Часть почитателей королевской семьи раздосадована ситуацией и считает, что в свете последних событий Елизавета II рискует потерять связь с маленькой правнучкой.
В СМИ просочилась информация, что церковный обряд над четырехмесячной девочкой намереваются проводить в США. Если эти планы все-таки претворятся в жизнь, обычай британских монархов будет прерван. Лилибет Диана станет единственной персоной среди внуков и правнуков королевы, не принявшей крещение в англиканской церкви.
По словам королевского биографа Ингрид Сьюард, члены королевской семьи, такие как королева, принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские, вряд ли будут присутствовать на предполагаемом мероприятии в Америке. Дело в том, что идея Меган Маркл и принца Гарри устроить церемонию за пределами Британии никак не укладывается в жестко расписанный график монарших особ.
Напомним, герцоги Сассекские отвергли приглашение Елизаветы II на прием в честь памяти принцессы Дианы. Меган Маркл и принц Гарри ответили властной родственнице, что слишком заняты и не могут нанести визит в Лондон.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?