Обратка пришла: Газманов позлорадствовал над попавшей в страшную аварию Собчак

Которые день все обсуждают автоаварию в Сочи, в которой погибла девушка из Подмосковья. Наверное, резонанс был куда меньше, не окажись в пассажирском кресле устроившего ДТП такси телеведущая Ксения Собчак. Только ленивый не прошелся по ней. Не остался в стороне и Родион Газманов.

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