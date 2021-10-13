Обратка пришла: Газманов позлорадствовал над попавшей в страшную аварию Собчак

"Вопрос очень неоднозначный, – полагает Газманов. – С одной стороны, с пассажира взятки гладки. С другой – могла потребовать от водителя не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу? Могла".
"Опять же, с одной стороны, чем она могла помочь пострадавшим? – продолжает Газманов. – Вроде как не хирург и не медсестра. Да и в принципе засвечиваться в такой ситуации Ксения Анатольевна очень не хотела, и это тоже понятно. Но не выйти из машины и хотя бы не поинтересоваться сколько пострадавших, и чем можно им помочь – поступок сомнительный.".
Родион считает, что Ксения все это заслужила. "Так или иначе, негатив, который сейчас со всех сторон щедро льется на телеведущую, имеет под собой гораздо более глубокую причину, – злорадствует артист. – Ее метод привлечения и удержания публики строится на сильных эмоциях. В основном — негативных. А когда привык провоцировать людей, будь готов к обратке".
Напомним, вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S500, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находились три человека. В результате удара Volkswagen отбросило на микроавтобус. Находящаяся в нем 35-летняя жительница Подмосковья погибла на месте.
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