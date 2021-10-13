Появились данные об уходе Аниты Цой

Популярная певица Анита Цой представляет последнее шоу. Звезда поставила крест на части своей работы.

Знаменитая поп-артистка Анита Цой провозгласила свой громкий музыкальный проект "Пятый океан", уточнив, что он станет ее заключительной шоу-программой. Взволнованные фанаты звезды решили, что она оставляет профессию певицы и прощается с ними. В результате этого в Сети распространилось множество слухов, многие из которых оказались далеки от реального стечения обстоятельств. Корреспонденты связались с представителями Аниты Цой и выяснили правду.

"Ни о каком завершении карьеры и уходе со сцены речи не было", — пояснили в окружении знаменитости. Дело в том, что Анита Цой не только артистка, а еще и постановщик своих концертов. С организационной подготовкой мероприятий она и решила покончить, чтобы полностью посвятить себя музыкальному творчеству. То есть она уходит лишь из режиссерской сферы деятельности, "Пятый океан" будет последним проектом под ее предводительством.

Напомним, у певицы было непростое детство и напряженные отношения с близким родственником. Ей был всего год, когда отец ушел из семьи. В течение жизни Анита Цой не смогла наладить связь с родителем, так как он публично делал каверзные заявления про мать артистки на телевидении ради финансовой выгоды. Мужчина умер, так и не получив прощение дочери.