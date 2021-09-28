"Отправилась в пеший эротический": отказавший в отсосе мужику Газманов бросил возлюбленную

Родиону Газманову идет 41-й год, но он никогда не был женат. О своей личной жизни музыкант рассказывает редко, но сейчас разоткровенничался и сообщил, почему расстался с одной из возлюбленных.

"Сегодня стал случайным свидетелем отвратительной, на мой взгляд, сцены, когда некая барышня с пеной у рта громко, не стесняясь окружающих, требовала у своего молодого человека телефон, чтобы прочитать там какие-то там переписки", – рассказал Газманов.

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Ему самому это хорошо знакомо. "У меня такая ситуация была, и не раз, – уверяет он. – И в каждом случае девушка сразу отправлялась в пеший эротический. В каждом, кроме одного, о чем я сейчас жалею. Да и девушка, думаю, тоже".

Артист сегодня пытается проанализировать случившееся с психологической точки зрения. "На мой взгляд, если отношения дошли до того, что у вас (или вашего партнера) возникло стойкое непреодолимое желание заглянуть в вашу переписку, эти отношения пора заканчивать, – уверен Родион. – Более того, они уже закончились, и спасать там уже нечего кроме здоровья и нервов".

"Ничего хорошего для себя в чужой переписке вы никогда не найдете, – уверен старший сын Олега Газманова. – И даже если выясните, что у вашей второй половины семь адюльтеров, золотой аккаунт в "Тиндере" (приложение для знакомств – Прим. ред.) и пристрастие к тяжелым наркотикам, все эти милые особенности всегда видны невооруженным взглядом, и есть масса адекватных и несложных способов убедиться в приключенческой стороне партнера".

"Необходимость залезть в переписку возникает, если вы перестали (или никогда не начинали) разговаривать как два взрослых человека. И если это так, то у вас куда большая проблема, чем все вышеперечисленное, включая "Тиндер", – резюмировал мудрый Родион.

Напомним, несколько месяцев назад посторонний человек на одной из парковок постучал в окно Родиону Газманову и попросил... отсосать! "Чувак, бензин кончился, можно отсосать?" – обратился он к молодому артисту. Тот не растерялся. "Отсосать, конечно, можно, но это не поможет – машина на электричестве!" – отказал музыкант незнакомцу в отсосе.