Обвиненный в секс-преступлении сын Елизаветы II отделался от полиции

Британская полиция официально заявила, что в перспективе не станет предпринимать никаких действий после рассмотрения претензий, касающихся обвинений в секс-преступлениях сына Елизаветы II принца Эндрю и финансиста США Джеффри Эпштейна. Доказательств оказалось недостаточно.
Ранее руководитель лондонской полиции Крессида Дик уточняла, что следователи проанализируют обвинения в третий раз после того, как Вирджиния Джуффре подала иск в суд, обвиняя монарха в сексуальном насилии. Крессида Дик тогда сказала, что закон превыше всего. Теперь же стало ясно, что королевский отпрыск отделался от полиции и тюрьма ему не грозит.
Напомним, в 2019 году американка Вирджиния Джуффре публично заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны принца Эндрю. По словам женщины, сын Елизаветы II надругался над ней 20 лет назад на вечеринке миллиардера Джеффри Эпштейна. Обвиняемый наследник королевы всегда отрицал шокирующие слова оппонентки и не признавал своей вины.
Как писали "Дни.ру", принц Эндрю задолжал за свое имущество девять миллионов долларов. В СМИ просочилась информация, что он выставил на торги лыжный дом-шале в Швейцарии, чтобы избежать судебных разбирательств и погасить недостающую сумму.
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